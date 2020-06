Al Bano poco felice per la sorpresa fatta da Romina Power: “Doveva restare privata”

Al Bano, Mara legge la lettera di Romina ma il cantante reagisce male

Al Bano ha ammesso di non avere gradito per niente la sorpresa che gli è stata organizzata da Romina Power a Domenica In. Lo ha fatto attraverso un’intervista che gli ha permesso di dire la sua e di manifestare il disappunto sulla questione.

Al settimanale Oggi ha dato delle informazioni aggiuntive su quanto accaduto anche se già in puntata sembrava essere parecchio infastidito. Aveva deciso di partecipare al programma di Mara Venier soltanto perché ama la presentatrice, si diverte con lei ma poi è avvenuto qualcosa all’improvviso che lo ha lasciato senza parole.

Mara ha letto una lettera scritta per lui da Romina. Il cantante di Cellino San Marco l’ha subito bloccata dicendo di voler vivere sereno, di aver partecipato soltanto per parlare di musica, evitando di tirare in mezzo la vita sentimentale che in qualche modo pur non centrando diviene sempre l’argomento principale. Infine ha aggiunto che bisogna volersi bene quindi il concetto chiave è evitare di mettere l’altro in difficoltà. A questo punto Mara si è bloccata, non ha continuato a leggere la poesia precisando che la Lecciso non aveva mandato nulla diversamente da Romina. Tanto imbarazzo scemato così nel nulla.

Al Bano, essere sempre al centro del gossip non è piacevole

Al Bano durante l’intervista ha poi affermato che ricevere una lettera da parte della sua ex compagna Romina Power avrebbe potuto anche fargli piacere, ma ciò che pensa realmente è che la Power abbia commesso una leggerezza dalla quale sarebbe dovuta stare bene lontana.

L’idea della poesia non è male, sarebbe stata anche carina qualora non fosse avvenuto tutto direttamente in TV. Magari avrebbe potuto mandarla direttamente a lui dato che si parla di qualcosa privato. Il cantante potrebbe essersi arrabbiato a causa del fatto che soprattutto ultimamente è al centro del gossip. Romina nonostante tutto, conoscendolo avrebbe dovuto capire che in questo modo non avrebbe ottenuto altro che una brutta reazione da parte sua.

Il cantante non ha ripensamenti, è felice del suo presente

Il gossip parla sempre di lui e della sua vita sentimentale, ultimamente se n’è parlato a causa del riavvicinamento alla Lecciso, quindi vorrebbe cercare di mantenere più possibile la privacy.

La storia d’amore con Romina è durata 30 anni, ma adesso è finita, lui si è rifatto una vita, aveva il diritto di farlo d’altronde e non vuole che si continui a parlare di ciò che è andato. Ama i suoi figli, così come ama esibirsi con Romina, ma ci tiene al fatto che le due cose ovvero vita privata e vita lavorativa rimangano ben separate.