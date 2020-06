Alberto Urso abbraccia la madre, ma un particolare non sfugge ai fan (FOTO)

Alberto Urso dopo Amici Speciali torna dalla sua famiglia

Alberto Urso ex concorrente di Uomini e Donne, uno tra gli artisti più amati dell’ultima edizione ha partecipato anche al talent Amici Speciali, la nuova versione di Maria De Filippi. A causa della partecipazione e della quarantena non ha potuto raggiungere la sua famiglia prima di ora per ovvi motivi.

Lo ha fatto dopo il termine del reality godendosi ogni momento. A proposito della partecipazione ad Amici Speciali, anche in questo caso si è distinto facendo parlare di sé non soltanto per la voce straordinaria ma anche per i gossip con Gaia.

I follower lo amano perché trovano in lui un ragazzo simpatico, oltre che preparato, con una voce straordinaria. Non per niente è seguito su tutti i social raggiungendo numeri davvero elevati. Ha una famiglia alla quale è tanto legato, della quale spesso parla ai follower, soprattutto in questo triste e buio periodo. Ha più volte detto che gli mancava abbracciare la sua mamma. Non appena ha avuto la possibilità di farlo è corso da lei ed ha pubblicato uno scatto in sua compagnia.

Alberso Urso identico alla sua mamma: bellissimi

Alberto Urso ha pubblicato il selfie con una donna che….è identica a lui. Questo è il dettaglio che non è sfuggito a nessuno dei follower. I più attenti hanno anche notato i punti simili, il taglio degli occhi, la forma del viso, la bocca.

Poi hanno fatto tantissimi complimenti alla signora che si mantiene in splendida forma.Il post è piaciuto un po’ a tutti, chiunque ha lasciato un commento, oltre che i suoi fan anche Filippo Bisciglia, Gianni Sperti e Rudy Zerbi.

L’ultimo singolo è diventato un tormentone in pochissime ore

La sua carriera ha avuto inizio a Uomini e Donne, non tutti credevano in lui, ma è riuscito a far cambiare idea ai più mettendosi in gioco sia ad Amici uscendo da vincitore, sia a Sanremo. Sono bastate pochissime canzoni per fargli salire l’ultimo gradino verso il successo. Una canzone nuova è uscita da qualche giorno e in poche ore è diventata un tormentone non soltanto in radio.

Tra le novità delle quali il ragazzo ha voluto rendere partecipi tutti i suoi fan, un tatuaggio enorme che ha fatto sul braccio. Inizialmente ha mostrato la novità un po’ impaurito, poi ha spiegato che la sua paura era deludere i fin. Per questo motivo, prima di mostrarlo ha chiesto loro di non arrabbiarsi. Una scelta che non tutti condividono, ma lui dice di essere sicuro.