Gatto con la fronte sempre aggrottata diventa star del web

Un gatto con la fronte sempre aggrottata è diventato una specie di star su Internet, per questa sua particolarità. Kitzia, questo il nome del micio, vive in Florida, negli Stati Uniti, con la sua proprietaria Viktoriia Otdielnova. Quest’ultima ha creato un account Instagram a nome del suo felino domestico raccontando i suoi vari stati di agitazione e fotografandoli nelle pose più impensabili.

La fama del gatto con la fronte sempre aggrottata grazie ai social

È ormai da quando è stato aperto il profilo social nell’aprile 2018, che Kitzia ha guadagnato un esercito di fan. Pare ci siano oltre 48.000 persone che ora seguono l’account del gatto con la fronte sempre aggrottata.

Tra i commenti di una delle sue foto, una seguace ha scherzato: “Lol i miei bambini fanno la stessa faccia quando mettono il broncio!”. E poi ancora un altro ha scritto: “guardarlo mi mettere un gran ridere, non riesco a superare queste espressioni facciali”. Ormai è un vero e proprio divo, anzi è anche la chiave per mettere di buonumore chiunque lo guardi. I fan si dicono letteralmente innamorati di questo gatto.

La mania dei profili animali sui social

Ormai è una vera e propria tendenza quella di aprire profili social per i propri animali. In particolare quando hanno della caratteristiche uniche nel loro genere. E il gatto con la fronte sempre aggrottata non è infatti l’unico micio che sta prendendo d’assalto Internet negli ultimi tempi.

Altro divo del settore è Louis, un gatto persiano di sei anni che ha due occhioni talmente grandi da sembrare il personaggio del recente film d’animazione il gatto con gli stivali. Louis, che vive ad Austin, in Texas ha praticamente incantato tutti. Mantiene inerme la sua espressione facciale, a prescindere le azioni che compie.

La sua proprietaria Michelle, 26 anni, ha dichiarato: “Louis è un persiano di razza . Le persone spesso restano incantate a guardarlo. Poi mi domandano se ha un disturbo genetico perché pensano che i suoi lineamenti siano unici nel loro genere“. Ma possiamo star tranquilli, Louis è sano come un pesce, non ha nulla di anomalo. Quelle sue espressioni facciali del tutto spontanee lo rendono così simile agli esseri umani, che è impossibile non amarlo.