Gemma Galgani, addio Ued:’ io e Nicola proseguiamo fuori’

Gemma e Sirius lasciano Uomini e donne insieme

Gemma Galgani continua a stupire e incuriosire i fan di Uomini e donne. La decisione di lasciarsi andare alla conoscenza con Nicola Vivarelli sta scatenando e non poco l’ira dei fan. Dai social, infatti, si leggono numerose critiche alla dama e nessuno più crede alla sua buona fede all’interno del format.

Ma stando alle anticipazioni, pare che Gemma Galgani e Sirius abbiano preso una decisione imprevista. La coppia, vista la fine del programma per la sospensione estiva, avrebbe deciso di lasciare insieme al giovanotto, lo show televisivo proseguendo la conoscenza al di fuori.

Gemma Galgani lascia il format della De Filippi

Dopo le varie delusioni di Gemma Galgani, la dama sembra aver ritrovato il sorriso e la speranza. Da anni, alla ricerca dell’amore vero all’interno di Uomini e donne, è arrivato da diversi mesi Nicola Vivarelli, cavaliere conosciuto in quarantena. Nonostante la grandissima differenza di età visto che, il cavaliere ha solamente ventisei anni, tra i due sembra esser scoppiato l’amore.

A confermare questo dubbio, gli spoiler di uomini e donne. Durante la prossima settimana nonché l’ultima prima della chiusura estiva del programma, Gemma Galgani prenderà una decisione importante e fuggirà via con Nicola. Un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato, sopratutto dopo i tanti anni accanto alla De Filippi. Sui social ormai non si parla d’altro. Gemma Galgani e Sirius fanno sul serio. Il cavaliere di Viareggio, nonostante i suoi 26 anni è davvero interessato alla dama ed è pronto a conoscerla fuori dal programma.

In tanti pensavano che la conoscenza terminasse a breve proprio per la grandissima differenza di età ma la “coppia” sembra aver stupito tutti. Il messaggio che sta girando su Instagram è infatti il seguente: “Allora ragazzi, per quanto riguarda Gemma e Sirius nell’ultima registrazione hanno deciso di conoscersi al di fuori perciò proseguiranno la loro conoscenza”.

Sirius è davvero fidanzato fuori?

La presenza del baby corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e donne sta scatenando e non poco l’ira dei fan della coppia. Nessuno crede alla veridicità di Nicola Vivarelli e dal web sono spuntate pesanti accuse. Dopo le dichiarazioni da parte della sua ex fidanzata Chiara, ora a parlare è un noto Vip, Biagio Danelli .

L’ex gieffino grazie ad alcune informazioni avrebbe scoperto che Sirius è fidanzato fuori dal programma e che insieme a sua madre sarebbe d’accordo. La sua presenza a UeD è solo una messa in scena per crearsi un personaggio e popolarità.