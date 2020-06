Marco Mengoni, svelato il mistero della sua sparizione

Svelato il mistero sulla scomparsa di Marco Mengoni, il cantante è stato lontano dai social ma adesso è tornato per annunciare il suo nuovo singolo “Quando”

Era scomparso dalla scena per qualche tempo ma adesso è tornato più carico che mai. Di chi stiamo parlando? Di Marco Mengoni, il cantante che ha raggiunto il successo grazie alla vittoria a X-Factor. Mengoni è stato lontano dai social e i fan si erano preoccupati.

Da ottobre il cantante non si era fatto più sentire, esattamente da quando aveva pubblicato la versione live del disco triplo di platino “Atlantico”. Ma adesso torna alla grande e annuncia il suo nuovo singolo dal titolo “Quando”. Il cantautore ha detto che non si tratta di un brano inedito ma della cover di Pino Daniele inclusa nel progetto I Love my radio. Il progetto rientra nell’iniziativa che vede unite per la prima volta le grande radio italiane.

Marco Mengoni torna con un nuovo singolo

A dare l’annuncio di questo nuovo singolo è proprio Marco Mengoni che ha pubblicato la notizia sui suoi canali social. Mengoni ha detto ai suoi fan che per tutta la vita è stato accompagnato dalle canzoni di Pino Daniele. Il cantante ancora oggi lo colpisce per la sua capacità di fondere in maniera delicata ed elegante melodie, emozioni e parole.

Per Marco Pino Daniele simboleggia il perfetto connubio tra la cultura napoletana e lo spirito del blues americano. Questo mix sapiente ha rivoluzionato lo scenario musicale italiano e ha portato nuove sensazioni che hanno lasciato il segno. Il cantautore ha deciso di omaggiare Daniele con la canzone “Quando”, che è tra le più celebri del cantante napoletano.

Mengoni omaggia Pino Daniele

Mengoni ha anche aggiunto che questo brano narra l’amore sofferto di un uomo. Il protagonista della canzone lotta fra la voglia di vedere la persona amata e quella di dimenticare la passione. Il cantautore ha detto anche che il brano potrà essere ascoltato da lunedì in radio.

A Mengoni sono giunti i ringraziamenti da parte del profilo Instagram ufficiale della Pino Daniele Trust Onlus. Nel post gli è stato detto che Pino lo stimava e avrebbe tanto voluto condividere il palco con lui. Questo non è accaduto, ma Pino Daniele vive nei cuori di chi come Mengoni lo ha amato. Ogni settimana grazie al progetto radiofonico vengono pubblicate le cover da parte di grandi artisti musicali della scena italiana.