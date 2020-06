Pierluigi Diaco una vera furia il conduttore perde le staffe, “ora basta”

Ha perso la pazienza in diretta Pierluigi Diaco, il conduttore perde le staffe e se la prende con la regia, la scena ha fatto il giro del web

Il conduttore Pierluigi Diaco di solito è sempre calmo e pacato ed è difficile vederlo arrabbiato. Tuttavia, durante la conduzione del suo programma nella puntata di oggi ha perso le staffe. Proprio così, il pacatissimo Diaco è andato in tilt! Ma cosa è successo?

Diaco conduce il programma Io e Te su Rai 1 che andrà in onda fino a settembre nel pomeriggio. Di solito Pierluigi si è sempre distinto per la sua calma che lo ha reso noto al pubblico. Per fargli perdere la pazienza vuol dire che qualcosa è successo, e infatti così è stato. Pare che Diaco stesse aggiornando i telespettatori su come stava Mara Venier e poi invece è andato su tutte le furie.

Pierluigi Diaco sbotta con la regia

Diaco ha lanciato la foto inviata da Mara, dove la conduttrice appariva con il gesso al piede mentre guardava il programma. In quel momento preciso il finto pappagallo Enzo ha chiesto al conduttore se avesse sentito Mara.

Alla domanda Diaco è andato su tutte le furie e se l’è presa con la regia. Diaco ha detto che questa cosa era preparata, ma il pappagallo doveva parlare prima che fosse mostrata la foto. Diaco ha ribadito alla regia di mettersi d’accordo per quanto devono fare, perché secondo lui hanno tempi non idonei per la tv. Successivamente Diaco ha confermato che la Venier sta meglio e che sarà in diretta con Domenica In dopodomani. La scena non è passata inosservata e in pochi minuti ha fatto il giro del web.

Diaco ha commosso tutti

Passato quel momento di sfogo, il programma ha ripreso il suo corso. Nella puntata di ieri Pierluigi Diaco aveva fatto commuovere il pubblico. Il conduttore ha detto anche se era apparso sempre sorridente in realtà aveva vissuto una brutta giornata.

Diaco ha parlato della perdita del caro amico Roberto Gervaso, scomparso a 82 anni. Il conduttore era molto legato allo scrittore e non si aspettava la notizia della sua morte. Il pubblico lo ha applaudito per le sue confessioni e per aver rivelato la sua anima e il suo pensiero per Gervaso. Diaco è originario di Roma, dove è nato 23 giugno del 1977. Oltre che conduttore televisivo è anche giornalista, autore e conduttore radiofonico.