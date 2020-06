Uomini e Donne, Giulio Raselli svela la sua opinione sul percorso di Giovanna Abate: ‘È la nuova Gemma’

Giulio Raselli ha svelato che segue il trono di Giovanna Abate, sua ex corteggiatrice, e ha dato le sue opinioni sul percorso.

Uomini e Donne: l’opinione di Giulio Raselli su Giovanna Abate

Se ricordate bene Giovanna Abate, ora tronista di Uomini e Donne, era una delle corteggiatrici di Giulio Raselli. Quest’ultimo, però, ha scelto la sua rivale, Giulia D’Urso con la quale adesso convive a Valenza. Giovanna non ha preso bene il comportamento di Giulio, ma adesso ha davvero voltato pagina e ha anche fatto la sua scelta nell’ultima registrazione del programma.

In una intervista a Uomini e Donne Magazine, Giulio ha detto di seguire con Giulia il trono di Giovanna e di averla vista in difficoltà, quella stessa difficoltà che aveva provato lui ed è quella derivata dal conoscere contemporaneamente più persone. Giulio, al suo posto, non sarebbe riuscito a conoscere persone solamente online, senza il contatto fisico, ma ha apprezzato molto come Giovanna sia riuscita a trovare la giusta chiave.

Giulio conosce Sammy dall’esperienza a Temptation Island e lo ha descritto come una persona molto intelligente che sa adattarsi al contesto. Lui approva il percorso di Sammy e crede che sarà la scelta di Giovanna. Tuttavia, non crede che lui sia innamorato di lei e che sia pronto ad una relazione. Poi ha concluso con una battuta: non è rimasto sorpreso dall’amicizia che si è creata tra Giovanna e Gemma perché secondo lui “Giovanna è la nuova Gemma“.

La convivenza con Giulia D’Urso

Giulio nel corso dell’intervista ha tenuto a precisare che tutte le cose che sono state scritte su lui e Giulia, ovvero matrimonio e figli, sono sbagliate. La convivenza dopo appena due settimane dalla scelta è già stato un passo importantissimo, quindi per il resto andranno avanti con calma e intelligenza.

La coppia ha avuto la fortuna di iniziare la convivenza prima della pandemia e quindi sono rimasti a casa insieme. Tuttavia, il rimanere chiusi in casa all’inizio ha creato loro qualche problema. L’ex tronista ha ammesso che ci sono stati dei litigi, problemi di spazi, ma con maturità e intelligenza hanno risolto tutto e l’ultimo mese è andato benissimo.

Giulio ha dovuto chiudere la sua attività di gioielliere e mettere in cassa integrazione i dipendenti. Non c’è stato tempo per organizzarsi con l’online ma adesso sono ripartiti e le cose stanno andando meglio anche da quel punto di vista. Che cosa ne pensate di queste dichiarazioni?