Morgan “Lasciato come un cane” dure parole contro l’ex compagna Angelica

Morgan accusa la ex Alessandra di averlo lasciato come un cane, l’artista usa parole di dolore e rabbia verso colei che lo ha reso padre per la terza volta

Continua a far parlare di sé Morgan e dopo la storia legata all’addio sul palco dell’Ariston di Bugo adesso torna con altri scoop. Il cantante aveva detto che voleva tornare a vivere una vita normale e aveva anche tentato di disintossicarsi. In questi mesi ha vissuto però dei momenti difficili, che hanno sconvolto sia la sua vita artistica che quella privata.

Gli eccessi effettivamente nono sono mai mancati nella sua vita e hanno dato un alone di mistero al suo personaggio. Ma hanno anche compromesso per certi versi la sua carriera, che sembra per il momento non andare oltre. Il cantante è caduto nuovamente nella dipendenza dalla droga ed è lui stesso a confessarlo. Di recente era diventato padre per la terza volta, una cosa che lo aveva reso felice.

Morgan è ricaduto nella dipendenza

Ma la felicità non basta per attraversare una vita e dura anche poco quando non ci sono basi solide. Alessandra, madre della terza figlia Maria Eco, lo ha lasciato e Morgan è ricaduto nella droga. Solo lei era riuscito a convincerlo a fare questo passo, e lo stava affrontando con l’aiuto dei medici.

In un’intervista a “Oggi” l’artista ha raccontato che però poi gli era stato impedito di vedere la compagna. Lei poi lo ha lasciato come un cane e lui non ha avuto la forza di continuare il percorso di disintossicazione. Con il suo aiuto ce la poteva fare, era anche seguito da medici esperti, ma solo non ci riesce. Morgan è profondamente demoralizzato, per lui essere da solo in questo percorso è molto difficile.

Il cantante vuole i riflettori addosso

Visto che è solo e non ce la fa a continuare il percorso per disintossicarsi, Morgan ha chiesto di accendere i riflettori su di lui. L’artista ha detto di voler documentare la vicenda che lo sta portando fuori dalla dipendenza. Sa perfettamente che occorre tanta forza, ma è convinto di potercela fare.

Però ha bisogno delle telecamere puntate su di lui, così che quello che fa può essere visto da tutti, perché non vuole ingannare il pubblico. Riguardo Alessandra Cataldo, la mamma di Maria Eco, Morgan ha detto che lei gli vuole molto bene, è un’ottima madre e ha sopportato tanto di lui.