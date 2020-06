Barbara Palombelli pizzicata senza trucco, tutt’altra storia (FOTO)

La giornalista e conduttrice Barbara Palombelli senza trucco sembra ancora più giovane, tanti i complimenti dei fan

Conduttrice e giornalista nota, Barbara Palombelli ormai è diventata un personaggio familiare della tv italiana soprattutto. Da diversi anni al timone di Forum, esattamente dal 2013 infatti, la Palombelli ha preso il posto di Rita Dalla Chiesa apportando delle novità alla trasmissione. La precedente conduttrice aveva condotto il programma per 19 edizioni.

Il cambiamento è piaciuto al pubblico che segue con enorme piacere il format. La conduttrice ha dato alla trasmissione un’impronta più giornalistica, proprio perché è+ un’esperta nel giornalismo. La Palombelli ha iniziato la sua carriera a Radio 2, con la rubrica Sala F. poi ha continuato con il quotidiano Il Giornale. Successivamente è diventata vicecaporedattore di Panorama, poi ancora inviata speciale del Corriere della Sera e giornalista del giornale la Repubblica. (Continua dopo la foto)

Barbara Palombelli contenta della sua esperienza televisiva

Torna dopo ancora come editore al Corriere della Sera. Nel 1991 viene nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Dal 1982 è sposata con il politico Francesco Rutelli e ha un figlio Giorgio, ma ne ha adottati altri tre, Serena, Francisco e Monica.

Tre anni dopo il matrimonio civile la coppia si è sposata in Chiesa. In un’intervista al Messaggero la Palombelli ha parlato della sua esperienza in televisione e ha dichiarato di non avere più una vita. Comunque sia, per lei va bene così, tanto i figli sono grandi e non abitano in casa. Anzi, l’idea di lavorare in una età più grande la stuzzica e la rende felice.

La Palombelli più giovane senza trucco

La giornalista è veramente felice di condurre un programma come Forum. Per lei questo è una specie di giornalismo emotivo e le piace perché ogni giorno vengono affrontati argomenti molto importanti. A 67 anni Barbara Palombelli ha sorpreso i suoi fan con una foto in cui appare senza trucco.

La donna sembra ancora più giovane e porta i suoi anni molto bene. Non solo è una donna bella e affascinante, ha stile, è elegante e senza trucco mostra di apparire ancora più bella. La foto non è passata inosservata e i fan che si sono fatti sentire con tanti complimenti lusinghieri. Anche senza trucco, dunque, la Palombelli rimane una donna bellissima e soprattutto mostra ancora meno anni della sua età!