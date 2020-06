Romina Power in viaggio con l’uomo della sua vita: felice on the road

Romina Power continua ad essere uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. L’ex attrice americana è seguitissima e sui social è solita pubblicare degli scatti che documentano la sua quotidianità, seppur molto riservata e poco dedita al gossip.

Romina Power, lo scatto con l’uomo della sua vita

L’ex moglie di Albano Carrisi ha infatti pubblicato ultimamente sul suo profilo privato, una serie di fotografie che la immortalano insieme all’uomo della sua vita: il figlio Yari. Nella sequenza di immagini, c’è lui e scorci della Puglia, terra che la Power ama e nella quale si può dire che è cresciuta.

La cantante, si è trasferita da giovanissima in Puglia ed è proprio qui, precisamente a Cellino San Marco, paese di origine di Albano, che ha creato la sua famiglia ed ha vissuto i suoi anni più belli.

Nessun ritorno di fiamma tra Romina Power e Albano

Da qualche tempo, Albano e Romina Power hanno sotterrato l’ascia di guerra che per molti anni è stata protagonista dei loro rapporti, per intraprendere un nuovo sodalizio artistico. I due, infatti, reduci anche dalla loro ultima partecipazione a Sanremo, che li ha visti trionfare sul palco dell’Ariston davanti ad un tripudio di applausi e consensi, hanno in cantiere nuovi progetti musicali insieme.

I fan più romantici, che non hanno mai abbandonato l’idea di un ritorno di fiamma, hanno subito sperato che potesse riaccendersi l’amore, ma purtroppo così non è stato. Gli ex coniugi sono riusciti a ritrovarsi sotto una nuova forma, che però non è quella sognata dagli appassionati sostenitori.

E se Romina vive nella beatitudine il suo essere felicemente single ed appagata, il cantante Albano ha da qualche settimana ufficializzato il suo ritorno con la sua ex Loredana Lecciso. Sono di nuovo una coppia e questa volta pare vogliano fare proprio sul serio: secondo i rumors, infatti, l’artista sarebbe finalmente pronto a sposare la showgirl con la quale ha avuto due figli.

Albano dice no a Romina

Anche ultimamente i due sono stati oggetto di gossip. Da Mara Venier, Romina, ha infatti letto una poesia dedicata ad Albano, gesto che il cantante non ha particolarmente apprezzato, dichiarando che certamente è lusingato, ma che certe cose devono restare intime. Ed ha anche sottolineato, a più riprese e con convinzione, che oggi ha un’altra vita, in cui lei ne fa parte, ma come semplice amica ed ex, madre dei suoi figli.