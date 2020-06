Sharon Stone da consigli dai saccheggi post omicidio Floyd, ma i fan non la prendono bene

La modella e attrice Sharon Stone dispensa consigli video per invitare i fan a mettersi al sicuro viste le proteste violente derivate dall’omicidio di George Floyd

Modella e attrice famosa, Sharon Stone oggi è una consigliera e dispensa i suoi suggerimenti sul web con dei video. L’attrice, che ha 62 anni, ha pubblicato infatti sul suo profilo Instagram un video piuttosto insolito, in cui suggerisce delle cose ai fan per la sicurezza.

La Stone ha avuto questa idea dopo che si sono susseguite le violente proteste in seguito all’uccisione di George Floyd. L’afroamericano è stato ucciso da un poliziotto e il video ha fatto il giro del mondo. L’attrice ha dunque pensato di dare ai fan dei consigli per costruire un bunker all’interno della propria casa. La paura è quella di essere attaccati anche nella propria abitazione e negli ultimi giorni le cose si stanno mettendo male.

Sharon Stone consiglia come costruire un bunker in casa

Nel filmato l’attrice indossa un turbante giallo e degli occhiali da sole. I suoi consigli li rivolge a tutti coloro che non si sentono al sicuro nella propria casa e così ha dato le indicazioni per costruire un bunker. La Stone suggerisce che il bagno è la stanza ideale per adibirla a stanza di sicurezza. Secondo lei una buona soluzione è dunque stare in bagno, visto che è la stanza dove ci sono meno finestre.

Portarsi dietro alcune coperte e cuscini e dormire nella vasca per nascondersi è una buona idea. La Stone suggerisce anche di portare nel bagno i beni di prima necessità, quindi mettere un frigorifero in cui sistemare gli alimenti. Suggerisce anche di mettere nel frigo cibi che non devono essere cucinati e che si possono mangiare senza ricorrere ai fornelli.

La Stone criticata dagli utenti

La Stone suggerisce anche di sbarrare la finestra della stanza, in particolare se si abita in una zona dove ci sono state rivoluzioni e proteste pesanti. Inoltre, per mantenere la calma consiglia ai fan di prendere qualche farmaco adatto. Stare sereni è fondamentale per non farsi prendere dal panico. Ha anche detto di stare tranquilli perché la situazione non durerà per sempre.

I suoi consigli però non sono piaciuti agli utenti. L’attrice è stata criticata, ma qualcuno invece l’ha anche ringraziata. Come sempre i fan si sono divisi fra chi apprezza e chi invece disdegna, ma ognuno poi fa quello che vuole!