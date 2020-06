Mario Serpa ex di UeD “i social servono per socializzare no per ……..” (VIDEO)

Mario Serpa la richiesta ai fan: diretta e senza mezzi termini

Mario Serpa ex di Uomini e Donne è spesso al centro delle discussioni e del gossip. Il ragazzo fa parlare di sé a causa degli atteggiamenti molto particolari di cui rende partecipi i follower su Instagram. Uno degli ultimi contenuti è un video in cui si mostra in attimi intimi, qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Ecco quindi che arrivano le critiche e i rimproveri che conducono direttamente alla rimozione del post con intervento del team Instagram. Il video è stato segnalato da tutti e Mario abbastanza arrabbiato ha minacciato di rimettere in rete qualcosa di più grave.

Così è arrivato per direttissima a rimproverare tutti dicendo che i social vanno usati per farsi compagnia e migliorare la propria vita non per fare del male e ferire. In qualche modo tramite un commento o un messaggio si può fare del male e lui non pensa di meritarlo. C’è da dire che in queste settimane il ragazzo è apparso davvero tanto strano, enigmatico, triste, presuntuoso, arrogante, antipatico. Insomma è noto per essere un tipino ma in questi giorni è cambiato assolutamente in peggio.

Mario Serpa: cosa è successo nella sua vita?

Mario Serpa si è trasferito da poco in America, a New York, ed è rimasto da solo. La sua famiglia è in Italia, così come anche gli amici. Certo è che probabilmente vivere un periodo tanto difficile da soli non deve essere facile.

Infatti il ragazzo ha recentemente dichiarato che i social per lui sono stati un salvavita perché hanno permesso di avvicinarlo a chiunque. Amici, parenti e sconosciuti, che tra alti e bassi gli hanno dimostrato di volergli bene.

L’ex tronista ha conosciuto qualcuno che lo ha aiutato parecchio, chi è?

L’ex di Uomini e donne ed ex fidanzato di Claudio Sona, ha affermato e svelato di avere trovato qualcuno di realmente sincero ed affettuoso mediante i social. Ha fatto amicizia o forse ha trovato qualcuno di molto più importante? Magari un compagno del quale almeno per il momento non può parlare.

L’ultima relazione che ricordiamo è quella con Claudio, è successo davvero di tutto in quel periodo. Si è parlato di un trono finto, così come anche di una relazione di Claudio fuori dal programma. Mario è stato parecchio male per lui ma piano piano si è rialzato. Come? Attraverso la palestra che lo ha tenuto impegnato anche adesso. In questi giorni ha mostrato gli esercizi ai quali si dedica condividendo pezzi della sua vita tra un rimprovero e l’altro.