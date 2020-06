Il Paradiso delle signore replica 8 giugno: Clelia torna a Milano e Silvia trema

Lunedì 8 giugno andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. Tra i tanti avvenimenti a cui assisteremo, quello che genererà maggiore sgomento sarà sicuramente il ritorno a Milano di Clelia Calligaris.

Silvia si mostrerà molto turbata dalla notizia e non esiterà a mostrare a suo figlio Federico il suo stato d’animo. Su di un altro versante, invece, vedremo che a fronte di una brutta notizia ce ne sarà un’altra bellissima. Marcello e Salvatore, infatti, faranno tredici al totocalcio.

Clelia torna al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, nella puntata dell’8 giugno vedremo che Silvia verrò spiazzata da una notizia. La Calligaris è tornata in città. In casa Cattaneo, però, non arriverà solo questa brutta notizia. Silvia, infatti, riceverà la telefonata di suo figlio Federico, il quale l’informerà del fatto che non può tornare a casa per Natale. Purtroppo non ha ottenuto il congedo e non potrà riabbracciare la sua famiglia come aveva sperato e immaginato. La mamma del giovane rimarrà molto turbata da questa scoperta, ma non sarà l’unico evento che le provocherà turbamento.

Federico dal canto suo, capirà che ci sia qualcosa di strano e comincerà a farle delle domande. A causa di un’inaspettata contingenza di avvenimenti, poi, vedremo che Clelia si troverà ad essere nuovamente assunta al grande magazzino. La capocommessa Francesca Molinari avrà un problema di salute che la spingerà a prendersi una pausa. L’arrivo di Clelia, dunque, sembrerà l’occasione adatta per far tornare la donna nei suoi panni.

Spoiler 8 giugno: tredici al totocalcio

Qusta notizia, ovviamente, contribuirà ad aumentare sempre di più le preoccupazioni di Silvia. La donna non riuscirà ad accettare il fatto che la sua rivale in amore tornerà a lavorare al fianco di suo marito Luciano. Su di un altro versante, intanto, nella puntata dell’8 giugno del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore e Marcello faranno tredici al totocalcio. Presi dall’euforia del momento decideranno di acquisire la caffetteria.

Prima di compiere questo passo estremo, però, i due giovani chiederanno un consiglio ad Armando. Quest’ultimo inviterà i due protagonisti a parlare con Luciano della questione, che è certamente la persona più adatta per parlare di queste cose. A villa Guarnieri, invece, vedremo che Adelaide e Ludovica creeranno una forte alleanza finalizzata a sostenere il legame tra la giovane Brancia e Riccardo. Umberto, invece, sarà un po’ più scettico.