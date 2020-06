Sirius scrive una lettera a Gemma: i dettagli sui loro rapporti intimi e lo sfogo contro il web

Su Uomini e Donne Magazine è trapelata una lettera che Sirius ha scritto per Gemma. Il cavaliere sta continuando a ricevere insulti pesantissimi a causa delle sue scelte prese di recente nel talk show pomeridiano.

Anche in virtù di questo, il protagonista ha deciso di sfogarsi con la redazione palesando quello che sente davvero per la Galgani. Il giovane, inoltre, ha anche parlato dei rapporti intimi con la dama e di come saranno. Vediamo tutti i dettagli.

La lettera di Nicola per Gemma

Nel corso della lettera scritta per Gemma, Sirius ha manifestato i suoi sentimenti per la dama. Nicola ha ammesso di essere molto preso dalla Galgani, cosa che non gli fa pesare affatto l’enorme differenza di età che intercorre tra loro. Per lui l’anagrafica non è mai stato un problema. Inoltre, il fatto che sia molto più maturo lo proietta sempre verso donne più adulte ed emancipate. Nicola, poi, ha anche voluto fare un paragone con la mentalità di altri paesi.

Al di fuori dell’Italia, infatti, una simile conoscenza non avrebbe generato tutto questo clamore. Per tale ragione, è dell’idea che spesso si tenda ad avere dei pregiudizi e a mettere dei paletti anche laddove non sia affatto necessario. Ad ogni modo, nonostante i giudizi negativi siano di gran lunga superiori rispetto a quelli positivi, sul web ci sono anche delle persone che stanno incoraggiando Vivarelli ad andare avanti.

Sirius e i rapporti intimi

I principali sostenitori del suo percorso risiedono nella sua famiglia e nella sua cerchia di amici. Tutte queste persone sembrano appoggiare il giovane nelle sue idee. La lettera per Gemma, poi, include anche un altro argomento molto importante per Sirius, ovvero, quello legato ai rapporti intimi. Durante le puntate di Uomini e Donne, in molti hanno sempre chiesto al giovane come si rapporterebbe intimamente ad una donna così adulta.

Ebbene, questa è per Nicola una sfera che non deve mai essere resa pubblica. Per il momento, infatti, il giovane non riesce ad immaginare di avere un’intimità con la Galgani, semplicemente perché la loro conoscenza è agli albori.

Più avanti, poi, si potrà prendere in considerazione questo aspetto e valutare la situazione. In tal caso, comunque, Nicola non ha nessuna intenzione di parlare pubblicamente della vicenda. Il suo modo di agire, però, convince sempre meno persone. Anche Giovanna ha provato a mettere in guardia Gemma.