Anna Tatangelo, l’affronto a Gigi D’Alessio: “Come un ragazzo…” [FOTO]

La carriera di Anna Tatangelo

Nonostante la sua giovane età, Anna Tatangelo è dal 2002 che calca i palcoscenici più importanti del nostro Paese. Infatti, in quello stesso anno la cantante di Sora ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Giovani, con la canzone ‘Doppiamente fragili’. Dopo quell’esperienza la carriera della frusinate è stata sempre in ascesa fino all’incontro professionale e poi sentimentale con Gigi D’Alessio.

I due nel 2010 hanno messo al mondo il figlio Andrea che vive con la madre dopo la separazione dal professionista partenopeo. La ragazza è super attiva anche sui social, in particolare su Instagram dove è seguita da più di un milione di follower. Di recente, ad esempio, la Tatangelo ha condiviso una foto che ha mandato in tilt il popolo del web. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

La cantante di Sora infiamma Instagram

La bellissima Anna Tatangelo ha voluto movimentare la giornata di tutti coloro che la seguono sul social network. Infatti, la cantante di Sora ha optato per un look molto audace. La frusinate ha deciso di indossare un vestitino gessato in puro stile maschile e di dargli quel tocco femminile con un dettaglio sensuale. In poche parole la madre di Andrea ha lasciato la giacca totalmente sbottonata con la biancheria intima ben visibile.

Un’iniziativa che è stata pienamente apprezzata dai follower di Instagram, i quali non hanno perso tempo a dare sfogo alla loro immaginazione. Il risultato? Il contenuto in questione ha ricevuto una valanga di mi piace e complimenti per la forma fisica della professionista di Sora. Ma in tutto questo come avrà reagito il suo ex Gigi D’Alessio? (Continua dopo il post)

Nuova delusione per Gigi D’Alessio

La settimana i vertici di Viale Mazzini avevano deciso di mandare in onda in replica uno show con protagonista Gigi D’Alessio, realizzato esattamente dieci anni fa, quando Anna Tatangelo era incinta del figlio Andrea. La scelta dei dirigenti, però, non è stata premiata dal pubblico.

Infatti il programma in questione ha ricevuto degli ascolti sotto la media facendosi battere da Paolo Bonolis con la replica di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. Per tale ragione la seconda puntata del format non verrà trasmesso questo sabato dando spazio allo show per il compleanno di Pippo Baudo.