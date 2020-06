Gerry Scotti, il retroscena su Pier Silvio Berlusconi: è accaduto durante la quarantena

Gerry Scotti e il retroscena sulla sua conduzione di Striscia la Notizia

Dallo scorso marzo Gerry Scotti al fianco di Michelle Hunziker è impegnato alla conduzione di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Nonostante l’emergenza sanitaria dovita al Covid-19, il professionista pavese ha deciso lo stesso di rispettare il suo contratto con Mediaset e sedersi dietro il famoso bancone del programma di Canale 5.

Zio Gerry arrivava dalla Polonia dove ha registrato alcune puntate di Chi vuol essere milionario? rischiando seriamente di rimanere lì per via del lockdown. Per fortuna è riuscito a rientrare a Milano e subito dopo ha avuto un colloquio col suo editore, ovvero il vicepresidente del Biscione, Pier Silvio Berlusconi. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

In una recentissima intervista al Corriere della Sera, Gerry Scotti ha svelato un retroscena che riguarda il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset. La paura di andare in onda durante il periodo di epidemia da Covid-19 era tanta, per questo motivo il professionista pavese ha avuto un confronto con la sua famiglia: il figlio Edoardo, la compagna Gabriella Perino e il figlio di quest’ultima.

Inoltre il collega di Michelle Hunziker ha parlato pure con Pier Silvio Berlusconi che è il suo editore. “Se non te la senti, non farlo: il contratto è una cosa, il nostro rapporto un’altra”: ha detto il compagno di Silvia Toffanin e figlio dell’ex Premier. Dopo tale confronto Scotti ha deciso di condurre Striscia la Notizia.

La scelta di Pier Silvio Berlusconi su Mediaset

La scelta di Pier Silvio Berlusconi durante il periodo di lockdown è stata davvero molto coraggiosa. Infatti, mentre altre televisioni hanno chiuso quasi tutti i programmi di intrattenimento, lui ha deciso di non sospendere quelli in corso. Infatti il Serale di Amici 19 che il Grande Fratello Vip 4 sono arrivati alla conclusione.

Stessa cosa per il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, appunto condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Ovviamente sono state adottate delle misure rigide come la misurazione della febbre, utilizzare guanti e mascherine protettive ogni volta che si entra ai cancelli di Mediaset fino ad arrivare in studio per realizzare la registrazione o la diretta.