Oroscopo 6 giugno 2020: Tensioni per alcuni segni, insoddisfazione per i Leone

L’Oroscopo di sabato 6 giugno denota una giornata un po’ agitata per i Gemelli, i Sagittario e i Pesci. Leone un po’ insoddisfatti, mentre Capricorno irrequieti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata complessivamente positiva. Sul lavoro potrebbero arrivare delle interessanti soddisfazioni, mentre in amore sono favoriti i single o le relazioni nascenti. Molti di voi si troveranno a vivere situazioni nuove che saranno in grado di stimolarvi e di rendervi particolarmente emozionati. Le relazioni stabili, invece, potrebbero cadere nella monotonia.

Toro. L’Oroscopo del 6 giugno denota una giornata abbastanza energica. Molti di voi, però, si trovano in una situazione di attesa. Ricordate che le soddisfazioni e i traguardi non arrivano stando fermi. Dal cielo non piove nulla, quindi, se volete raggiungere degli obiettivi, dovete rimboccarvi le maniche ed essere gli artefici delle vostre fortune. Questo è il momento giusto per agire.

Gemelli. Il Sole è nel vostro segno, ma l’opposizione alla Luna renderà la vostra giornata particolarmente agitata. Non mancherà qualche piccola tensione, specie nei rapporti con la famiglia. L’energia non vi mancherà di certo, ma sarebbe opportuno canalizzate la vostra grinta e determinazione in cose utili, come ad esempio il lavoro.

Cancro. La cosa peggiore che possiate fare in questo periodo è tenervi le cose dentro. Se c’è una situazione che vi turba, non esitate a parlarne con i diretti interessati. Solo attraverso il dialogo si riusciranno a risolvere le questioni in sospeso. Il lavoro fatica a ripartire come immaginavate e dovete fare i conti con qualche piccolo contrattempo.

Leone. Se non siete soddisfatti sul lavoro non siete certamente tra i segni che rimangono in silenzio. Per molti di voi, quindi, sono in arrivo dei cambiamenti importanti che riguardano questa sfera. In amore, invece, il cielo è positivo e favorisce il compimento di passi importanti. Se state pensando di mettere su famiglia o sposarvi, questo è il momento giusto.

Vergine. Prosegue il vostro periodo di indecisione dal punto di vista sentimentale. Non vi sentite sereni al 100% e questo vi crea non pochi problemi. Non riuscite ad essere lucidi, neppure per quanto riguarda la sfera lavorativa. Ad ogni modo, specie in questo ambito sono in arrivo delle grandi soddisfazioni. Non abbassate la guardia e non vi abbattete.

Previsioni astrologiche 6 giugno fino a Pesci

Bilancia. Molti di voi avevano fatto dei progetti inerenti sia la vita privata che lavorativa. Tuttavia, sarete costretti a ridimensionare un po’ i vostri obiettivi, almeno per questo periodo. Non siate reticenti con il partner e dedicatevi di più al dialogo. Non aspettatevi che siano gli altri a leggervi nella mente, parlate voi in modo chiaro e senza troppi giri di parole.

Scorpione. Giornata all’insegna delle risposte e delle novità. Chi di voi era in attesa di un responso, potrebbe ottenerlo in questo fine settimana. In amore bisogna avere cautela e non essere troppo esigenti. Ognuno ha i suoi tempi, anche per esternare i sentimenti. Per tale ragione, non pretendete che tutti la pensino come voi. Apritevi ad altre possibilità e opinioni.

Sagittario. Oggi c’è il rischio di perdere le staffe con molta semplicità. Evitate le discussioni perché potreste essere portati a dire delle cose che, in realtà, non pensate davvero. Se vi sentite tristi e depressi non chiudetevi in voi stessi, ma lasciatevi aiutare dalle persone che davvero vi vogliono bene. Ricordate che non tutti sono sul punto di tendervi un tranello.

Capricorno. L’Oroscopo del 6 giugno denota una giornata alla ricerca dell’azione. Oggi vi sentite carichi e propositivi e andrete contro tutto quello che vi impedirà di emergere appieno. Al lavoro vi sentite un po’ limitati e state pensando ad un cambiamento importante. Se le situazioni che state vivendo non vi soddisfano, fate qualcosa per cambiarle.

Acquario. Oggi vivrete una giornata caratterizzata dalla contraddizione. Da un lato sarete spinti a voler agire e mettere in pratica i vostri progetti d’altro canto, però, c’è qualcosa che vi blocca e vi ostacola. Prestate attenzione alla sfera legata all’economia e alle finanze. Potrebbero esserci delle spese di troppo e impreviste che vi metteranno un po’ di agitazione.

Pesci. Questa potrebbe essere una giornata un po’ sotto tono. Gli unici che riusciranno a rappresentare l’eccezione in questa circostanza sono coloro i quali svolgono attività al servizio di altri. L’essere utili a qualcuno, in questo momento, è la vostra principale ragione di vita. In caso contrario, potreste sentirvi inadatti e poco inclini all’instaurare rapporti sociali.