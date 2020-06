Ambra Angiolini, riavvicinamento sibillino con Francesco Renga: “Siamo una famiglia…”

Ambra Angilioni e il riavvicinamento al suo ex Francesco Renga

Ormai sono mesi che i fan di Ambra Angiolini aspettano con impazienza la data delle nozze col suo fidanzato Massimiliano Allegri. Dopo oltre tre mesi di lontananza per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19, i due si sono recentemente rivisti. Tuttavia, nel web e sui giornali di cronaca rosa si è tornati a parlare dell’ex ragazza di Non è la Rai e l’ex compagno Francesco Renga.

Nonostante la separazione, i due sono rimasti in ottimi rapporti perché hanno in comune due figli che si stanno avvicinando all’adolescenza. Ma di recente sembra proprio che tra loro potrebbe esserci qualcosa di più di un semplice rapporto d’amicizia. Verità oppure le solite bufale?

Il clamoroso rumor del magazine di gossip Nuovo

Nell’ultimo numero di Nuovo, il magazine di gossip diretto da Riccardo Signoretti, è contenuto un articolo in cui si parla di un possibile riavvicinamento tra il cantante di Brescia e la nota attrice e conduttrice televisiva.

Già pochi giorni fa il professionista lombardo che è rimasto particolarmente colpito per quello che è successo nella sua città per il Coronavirus, giorni fa ha voluto specificare qualcosa: “Siamo ancora una famiglia”. Inoltre, c’è da sottolineare che la Angiolini risiede a Brescia quindi è più vicino a Francesco Renga che al suo fidanzato Massimiliano Allegri che invece continua a vivere nel capoluogo piemontese.

Le dichiarazioni di Ambra Angiolini e Francesco Renga

In una recente intervista è stata la stessa Ambra Angiolini a spiegare cosa sta accadendo tra lei e l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri: “Io sto con i miei ragazzi a Brescia, Max vive tra Torino, Livorno e Milano dove ha una figlia. Ci incontriamo in giro..Siamo itineranti”. Il cantautore lombardo, che con la sua ex ha in comune i figli Jolanda e Leonardo, ha confessato che si vedono spesso e, nonostante la separazione non hanno mai perso il senso di famiglia.

Il professionista da qualche tempo è legato sentimentalmente con Diana Poloni, mentre l’attrice allo sportivo col quale sembra pronta a convolare a nozze. Sono tanti i fan che in questo ultimo periodo fanno il tifo per un assurdo ritorno di fiamma tra la coppia che li ha fatto sognare. A questo punto non rimane che attendere.