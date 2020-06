La denuncia di Amadeus e Giovanna Civitillo, la rabbia della coppia: “Qualcuno si spaccia per noi”

Il duro sfogo di Amadeus e Giovanna Civitillo

Nelle ultime ore Amadeus che è tornato alla guida dei Soliti Ignoti – Il Ritorno e la moglie Giovanna Civitillo hanno avuto un duro sfogo sui social network. La coppia si lamenta che un utente fake da tempo continua a rubare le loro foto di Instagram e le posta su una pagina Facebook spacciandolo per ufficiale.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere a personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Per tale ragione il professionista Rai e la sua dolce metà hanno deciso di denunciare il tutto postando un contenuto sul loro profilo IG. “Noi non abbiamo Facebook! C’è qualcuno che si sta spacciando per noi, prendendo le nostre foto da instagram”, hanno scritto i due.

La coppia fa una denuncia su Instagram

Ma lo sfogo del conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno e di Giovanna Civitillo non è terminato qui. Riferendosi sempre alla pagina fake con i loro nomi e cognomi e con tanto di foto, la coppia ha specificato che chi l’ha aperta verrà segnalato presto alla Polizia Postale.

A questo punto sarà competenza delle autorità ad identificare colui che ha creato il profilo fake in questione. I due hanno avvertito l’utente ad eliminarlo in maniera autonoma, ma se non lo farà ci penseranno le forze dell’ordine. (Continua dopo le foto)

I prossimi impegni televisivi di Amadeus

Nel frattempo, dopo un lungo periodo di stop causa emergenza sanitaria da Covid-19, da qualche settimana Amadeus è tornato alla guida dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, ottenendo sin da subito un grande successo a livello d’ascolti. Gli appuntamenti inediti sono giunti dopo circa tre mesi nel quale sono state trasmesse delle repliche.

Da qualche tempo si parla già della prossima stagione televisiva, durante la quale il marito di Giovanna Civitillo, oltre a rimanere alla guida del game show dell’access prime time, presenterà anche un nuovo show musicale prima de L’anno che verrà e della 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Come ha spoilerato il portale web TvBlog, in estate sulla prima rete Rai potrebbe ritornare in onda, la domenica pomeriggio, la seconda edizione di Ora o mai più. La trasmissione andrebbe a sostituire Domenica In di Mara Venier che ha anticipato la chiusura stagionale per via della stanchezza e anche per la rottura del piede della padrona di casa.