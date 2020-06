Maria De Filippi smaschera Gemma Galgani: “C’è qualcosa che non torna” esterna sospetta (VIDEO)

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è avvenuto un piccolo alterco tra Maria De Filippi e Gemma Galgani. La dama e il suo spasimante Sirius hanno effettuato un’esterna senza telecamere, durante la quale pare non sia successo nulla.

Tale situazione ha fomentato i sospetti di tutte quelle persone che non credono minimamente a questa conoscenza. Stavolta, però, anche la padrona di casa ha messo alle strette la torinese ponendo l’accento su una forte incongruenza nelle sue dichiarazioni.

L’esterna sospetta di Gemma e Sirius

Gemma Galgani è stata messa alle strette da Maria De Filippi durante la puntata odierna di Uomini e Donne. Nicola Vivarelli ha chiesto di poter fare un’esterna senza il supporto della redazione, in modo da trascorrere dei momenti più privati con la protagonista. Dal racconto emerso dai diretti interessati, però, pare che non sia accaduto nulla tra loro, né un bacio né tanto meno un’effusione romantica di qualunque genere. Questo, dunque, sta confermando ulteriormente l’ipotesi di chi non crede affatto alla loro storia.

La prima ad entrare in studio è stata Gemma, la quale ha raccontato la sua versione dei fatti ed ha detto di essere comunque contenta di come siano andate le cose. La conduttrice, però, ha spiegato che la versione della Galgani raccontata alla redazione è completamente diversa. In tale occasione, infatti, la dama sembrava più delusa dal fatto che il suo corteggiatore non avesse neppure provato ad avere un approccio più ravvicinato con lei. (Clicca qui per il video)

La reazione della Galgani alle accuse di Maria De Filippi

Quando Maria De Filippi ha mosso queste accuse contro Gemma Galgani, quest’ultima è sembrata alquanto imbarazzata ed ha cominciato ad arrampicarsi sugli specchi. La presentatrice ha detto che ci fosse qualcosa che non quadra in quanto emerso o, semplicemente, la dama ha cambiato idea con il passare dei giorni. Gemma è stata vaga nel dare spiegazioni in merito alla vicenda ed ha lasciato la parola a Sirius.

Quest’ultimo ha detto di non aver mai pensato di baciare la Galgani durante l’esterna, perché per lui queste cose vengono molto dopo. Per il momento entrambi sono felici di conoscersi in questo modo più distaccato e meno passionale. Naturalmente, però, neppure la versione del giovane ha convinto i presenti, sta di fatto che Tina l’ha pesantemente attaccato. L’opinionista ha anche esortato il giovane a darsi una calmata e a essere più rispettoso.