“Te la faccio vedere…”: Gemma Galgani senza freni su Nicola Vivarelli, la battuta a Uomini e Donne [FOTO]

Nicola va a trovare Gemma

In questi dieci anni Gemma Galgani ha abituato I telespettatori di Uomini e Donne a vari aspetti del suo carattere. Quindi alla gioia quando conosce una nuova persona, le lacrime quando riceve delle delusioni. Ma in tutto questo tempo il pubblico di Canale 5 non aveva mai sentito delle battute piccanti da parte della storica dama torinese.

Quest’ultima, infatti, nel corso degli ultimi appuntamenti del parterre senior ha pronunciato delle frasi in po’ spinte durante le esterne con il 26enne Nicola Vivarelli.

Un esempio lampante lo abbiamo avuto in quella andata in onda venerdì 5 giugno 2020, ovvero quando abbiamo visto la sorpresa di Sirius per la piemontese. Il ragazzo è andato direttamente nella casa che la 70enne si è affittata a Roma durante la quarantena. Una volta entrato, le ha chiesto se era intenzionata a mostrargliela tutta. A quel punto la rivale di Tina Cipollari ha fatto la seguente battuta: “Te la faccio vedere tutta… la casa!”. (Continua dopo la foto)

Maria De Filippi mette alle strette la dama torinese

Dopo aver visionato la loro esterna, la padrona di casa Maria De Filippi rivolgendosi alla Galgani ha detto che la redazione di Uomini e Donne le ha detto che Gemma aveva il timore di baciare Nicola Vivarelli. Una paura legata al suo viaggio verso il nord Italia per andare a trovare sua madre e la nonna.

“Comunque non c’è nulla di male. Tutti andiamo in giro mantenendo le distanze, non salutiamo più nessuno, facciamo le riunioni a due metri di distanza”: ha asserito la conduttrice pavese. Un’esterna, quella della torinese e di Sirius che è stata interrotta più volte a causa degli interventi di Tina Cipollari. Il loro incontro, però, è stato orfano di un bacio.

Le dichiarazioni di Gemma e Sirius

Chiamata in causa da Maria De Filippi, la dama torinese parlando del bacio mancato, nello studio di Uomini e Donne ha detto: “Non ho sentito interesse da parte sua”. Subito dopo c’è stato l’ingresso di Nicola Vivarelli che si è seduto al centro del parterre.

Quindi ha confessato: “Potrei trovarmi io un po’ in difficoltà. Nutro rispetto. Sono un po’ più ritirato, magari sto sulle mie, ma ciò non vuol dire che io non abbia piacere a stare con lei. Quando ci baceremo lo decidiamo io e Gemma”. Stando agli spoiler diffusi in rete, sembra proprio che i su protagonisti del Trono over abbiano preso una decisione ben precisa.