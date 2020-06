Gemma Galgani e Sirius avvistati insieme: la coppia beccata in intimità (Foto)

Sembra proprio che Gemma Galgani e Sirius facciano sul serio. Nell’ultima puntata andata in onda il 5 giugno, la dama torinese è apparsa molto stizzita dall’atteggiamento del suo cavaliere nei suoi riguardi. Durante la loro ultima esterna, Gemma ha lamentato il fatto che Nicola non si è lasciato andare alle emozioni.

Entrambi hanno cenato, riso e scherzato per ore, e se da un lato lui è apparso sereno e tranquillo la Galgani è sembrata nervosa e disorientata. Nelle ultime ore, però, è arrivata una n ùuova segnalazione. Alcune fan del programma di Maria De Filippi hanno beccato Gemma e Sirius a braccetto in strada proprio come una vera coppia. Ma vediamo insieme i dettagli.

Gemma Galgani delusa da Nicola

Gemma Galgani come si è visto nell’ultima puntata di questa settimana ha mostrato ancora una volta tutta la sua gelosia. La dama è apparsa irritata e delusa dall’atteggiamento del suo cavaliere durante l’esterna.Come ha detto anche Tina Cipollari, lei si aspettava molto di più e magari al posto del bacio sulla guancia avrebbe preferito un contatto più intimo.

Gemma non ha risposto all’opinionista ma la sua espressione ha confermato le parole della nemica. “Rimanere da soli in un appartamento un bacio dovrebbe scattare”, sostiene Tina. Maria chiede se il “non bacio sia stata una scelta sua”, ma Gemma sottolinea che non c’è stato alcun tentativo di bacio da parte di Nicola.

La dama di Ued in giro a braccetto con Sirius

Per Gemma Galgani, però, non tutto è andato perso. Poche ore fa, la dama di Uomini e donne è stata beccata a braccetto con Sirius. La coppia, se così si può definire, è apparsa molto affiatata e serena. Lei con addosso un piumino chiaro e pantaloni da tuta, lui invece, da giovanotto con una semplice maglietta a mezza manica bianca. Paasseggiando per strada qualcuno li ha riconosciuti e ha postato un breve video sui social. (Continua dopo le foto)

Gemma Galgani quindi come si è detto nelle scorse ore avrebbe intenzione di lasciare il programma insieme a Sirius. Il noto format pomeridiano, infatti, è giunto al termine e il 9 giugno chiuderà i battenti per la pausa estiva. Se da un lato molti pensano che Nicola Vivarelli troverà la giusta scusa per abbandonarla, dall’altro lato c’è chi crede nella sua buona fede e nel suo interesse per la torinese. Per ora non resta altro che aspettare e scoprire cosa succederà …