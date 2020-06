Il Segreto anticipazioni 6 giugno 2020: Francisca disperata

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di sabato 6 giugno 2020, Francisca verrà a sapere che la Casona non è più in vendita e cadrà nella disperazione. Il motivo per cui si è affidata ad Isabel era proprio questo. Cosa farà ora la Montenegro? La stessa marchesa sarò preoccupata del fatto che la sua ospite possa allontanarsi dal padiglione.

Nel frattempo Marta, Rosa e Carolina verranno a sapere che il loro padre ha cambiato idea e che resteranno tutti a Puente Viejo. Le tre vivranno un intenso momento di felicità, come non accadeva da tempo. Nella puntata di domani della soap opera Il Segreto, Ignacio e Urrutia stringeranno un importante patto mentre Ramon verrà insignito di un incarico.

Il Segreto spoiler del 6 giugno 2020: Ignacio e Urrutia stringono un patto

Nella puntata della soap opera punta di diamante su Canale 5 che andrà in onda domani, sabato 6 giugno 2020, Ignacio e il suo braccio destro Urrutia informeranno le rispettive famiglie di aver deciso di rimanere al paesino. Tutti ne saranno felici. Stando alle anticipazioni de Il Segreto, Ignacio affiderà a Ramon i suoi affari a Bilbao, sperando che possa svolgere un buon lavoro. Rosa farà tuttavia infuriare suo padre, in quanto gli dirà di aver passato la notte con il suo corteggiatore.

Come svelano le anticipazioni de Il Segreto, Ignacio e Urrutia si alleeranno per portare avanti la fabbrica a Puente Viejo, consapevoli dei problemi che ne deriveranno. I due saranno però molto fiduciosi. La Casona non è dunque più in vendita e la notizia arriverà alle orecchie di Francisca, che la prenderà malissimo.

Dolores ancora schiava dei debiti

Purtroppo, l’estensione dell’orario di apertura dell’emporio non piacerà alla famiglia di Dolores, che avrà ancora parecchio denaro da racimolare per pagare la multa. Sarà però l’unica soluzione per poter guadagnare di più. Stando alle anticipazioni de Il Segreto, Marcela e Matias continueranno a stare lontano dai rispettivi amanti per il bene della piccola Camelia. Alicia e Tomas tuttavia, non sembreranno arrendersi.

Infine, nella puntata della soap Il Segreto che andrà in onda domani 6 giugno su Canale 5, Ignacio verrà a sapere da sua figlia Rosa che lei e il fidanzato hanno passato una notte di passione. Ora che la giovane è compromessa, Ignacio dovrà ufficializzare la loro relazione. Marta brucerà di gelosia ma non farà trasparire nulla alla sorella. Isabel cercherà di consolare Francisca, anche se sa che la notizia della mancata vendita della Casona cambierà inevitabilmente il loro rapporto.