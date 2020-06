Carlo Conti, l’ultimatum a Gianni Morandi: “Non vorrei che lo facesse nuovamente”

Carlo Conti e Gianni Morandi insieme

Carlo Conti e Gianni Morandi hanno diverse cose in comune. Tutti e due ad esempio hanno condotto la kermesse canora che si tiene a Sanremo ma anche altri programmi televisivi. E se il primo è uno dei più apprezzati presentatori italia, il secondo oltre ad essere un cantante molto seguito negli ultimi anni ha intrapreso la strada della recitazione realizzando delle fiction, ad esempio L’Isola di Pietro.

Stando alle ultime indiscrezioni, i due professionisti molto presto saranno alla guida di una trasmissione. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

La nuova edizione di Con il cuore-nel nome di Francesco

In queste ultime settimane, sono tornati in onda molte trasmissioni televisive, che erano state rinviate o sospese a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Carlo Conti, ad esempio ha dovuto rinunciare a La Corrida che era iniziata solo da due puntate.

In attesa di vederlo col suo nuovo programma musicale estivo, martedì 9 giugno 2020 condurrà in prime time il format che si chiama ‘Con il cuore-nel nome di Francesco’, dedicato alle missioni francescane che ci sono nei vari Paesi del Pianeta.

Naturalmente verranno adottate delle norme anti contagio, di conseguenza non ci sarà pubblico in studio e i vari ospiti saranno collegati via Skype da casa. La conduzione sarà affidata alla coppia Conti e Gianni Morandi. E proprio su quest’ultimo il padrone di Tale è Quale Show ha svelato un inedito retroscena.

La confessione di Carlo Conti sul collega Gianni Morandi

È a proposito di questo, Carlo Conti ha confessato un aneddoto di quando ospitò il ragazzo di Monghidoro nel suo format musicale I migliori anni. “Mentre stava cantando mi passò il microfono a tradimento e mi costrinse a cantare con lui. Non vorrei mi facesse qualche scherzetto simile. Come cantante sono un disastro”, ha raccontato il professionista toscano.

Come accennato prima, in estate lo vedremo sul piccolo schermo anche col nuovo programma dal titolo Top Dieci, basato sulle classifiche musicali e non solo. Anch’esso rispetterà tutte le regole per evitare la diffusione del Coronavirus. In una recentissima intervista al magazine DiPiù Tv, Conti ha detto che non si vincerà nulla e che sul palco saranno presenti vari ospiti, ma senza pubblico.