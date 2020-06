Francesco Totti e Ilary Blasy trasgrediscono una regola anti-contagio: critiche per la cena al ristorante

Francesco Totti e Ilary Blasy la combinano grossa: ecco cosa hanno fatto

Nelle ultime settimane Francesco Totti e Ilary Blasy hanno fatto parlare di sé. Inizialmente per la passeggiata in una Roma semi deserta indossando mascherine e cappellino per non farsi riconoscere dai pochi passanti. Successivamente la conduttrice Mediaset è la sua terzogenita si sono recate nel nuovo ufficio dell’ex attaccante della Nazionale, filmando il tutto col cellulare e poi ha prontamente postato su Instagram.

In quell’occasione la donna ha fatto una clamorosa scoperta sulla segreteria dello sportivo che l’aveva fatta passare per una persona anziana. Me di recente la coppia è finita al centro delle polemiche per un gesto irresponsabile. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’è successo.

In ristorante senza mascherine e distanziamento fisico

Nelle ultime ore Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi sono stati paparazzati al ristorante senza indossare mascherine protettive. Ovviamente lo sportivo è la conduttrice Mediaset sono stati sommersi dalle critiche su Instagram da parte del popolo del web.

La situazione è degenerata a causa di alcuni scatti condivisi dal fan club della professionista romana, ma anche da Vincent Candela. L’ex calciatore transalpino ha postato la foto insieme a degli amici nel giardino di un rinomato ristorante. Fin qui nulla di strano se non per il fatto che quest’ultimo, Francesco Totti e la Blasi non indossano la mascherina protettiva.

I tre sommersi amici dalle polemiche: le critiche su Instagram

Ma non è finita qui. Infatti Francesco Totti, la moglie Ilary Blasi e il loro amico Vincent Candela non hanno nemmeno rispettato le norme sul distanziamento interpersonale che prevede il Dcpm per combattere il Coronavirus. Sotto le foto in questione, in pochissimo tempo sono arrivate decine di critiche al vetriolo: “Bravissimi, un po’ più attaccati no?”; “Bravi, che bell’esempio che siete senza mascherina e tutti insieme. La legge è uguale per tutti”: si legge tra i commenti.

Gli utenti web si sono indignati per l’atteggiamento strafottente dei tre che si trovavano in un luogo pubblico. Tuttavia c’è chi li ha difesi, scrivendo una sua personale teoria: “Ma sono tutti amici, stanno bene e il virus ormai non c’è più”. Di certo questo polverone mediatico che si è sollevato su di loro non si abbasserà in pochissimo tempo.