Flavio Insinna, telespettatrice de L’Eredità sconcertata: “Mi ha bloccata su Twitter”

Flavio Insinna e le nuove puntate del game show L’Eredità

Dopo una pausa di oltre due mesi nella quale sono andate in onda delle repliche, con l’inizio della Fase 2, Flavio Insinna è tornato con le puntate inedite de L’Eredità. Il professionista romano, quindi, si è ripreso la fascia preserale di Rai Uno mietendo ancora una volta dei successi a livello di ascolti.

Nonostante questo, durante la messa in onda del popolare game show con La Ghigliottina, gran parte del pubblico si riunisce sui social network, in particolare Twitter, con il solo scopo di criticarlo. Basta seguire recarsi sul media e seguire live i commenti agli appuntamenti del quiz tv per constatarlo. Per quale ragione? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Le critiche per la vicenda Affari Tuoi

Flavio Insinna si era giocato la reputazione a causa di quello che Striscia la Notizia tirò fuori qualche anno fa. All’epoca il tg satirico di Antonio Ricci mostrò alcuni fuori onda in cui il conduttore romano offendeva pesantemente una concorrente di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi per intenderci. Per quello scandalo il professionista di origini siciliane venne allontanato dalla prima rete ed esiliato a Rai Tre.

Il suo ritorno è stato in pompa magna, infatti un paio d’anni fa i vertici di Viale Mazzini gli hanno affidato L’Eredità, il game rimasto orfano del suo conduttore Fabrizio Frizzi. Una scelta che all’epoca creò una serie di polemiche da parte dei telespettatori. Il motivo? Perché non hanno dimenticato quello che ha fatto dietro le quinte del Teatro delle Vittorie a Roma.

Telespettatrice si lamenta del blocco di Flavio Insinna

Nonostante siano passati alcuni anni, il pubblico non ha dimenticato quei gesti e di conseguenza gli rinfacciano l’astio criticando sui vari social network. Nelle ultime ore, ad esempio, è apparso un tweet al veleno nei confronti del conduttore Flavio Insinna. Una signora di mezz’età è venuta a conoscenza di essere stata bloccata su Twitter dal professionista capitolino.

A quanto pare quest’ultimo ha deciso di eliminarla dai suoi fan in forma di ripicca per le critiche, in questo caso civili, che aveva espresso nei suoi confronti durante lo scandalo Affari Tuoi. Ovviamente la diretta interessata è rimasta sorpresa e incredula è a quanto pare non solo lei.