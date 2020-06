Grande Fratello Vip, cicogna in arrivo per un concorrente. Ecco chi è

Cicogna in arrivo

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha riscosso un enorme successo e il merito è stato dei partecipanti. Tutti si sono messi in gioco, ma quelli che hanno fatto più discutere sono stati Antonio Zequila e Antonella Elia. Hanno sempre scatenato delle polemiche all’interno della casa fino a sfiorare delle risse. L’uomo ha dato del filo da torcere a Sossio Aruta mentra l’altra a Valeria Marini.

Allo stesso tempo sono nati anche degli amori, come quello che attualmente lega Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Per il momento non hanno intenzione di fare dei passi importanti, anche se si dichiarano molto innamorati. I fan del reality sono contenti per entrambi e anche per un altro ex gieffino che da qualche giorno è diventato padre. Si tratta del modello Stefano Sala.

‘Essere padre per la seconda volta è fantastico’

Cicogna in arrivo per Stefano e la compagna Dasha Dereviankina. Sono diventati genitori di un bel maschietto, al quale hanno dato il nome Damin. La bella notizia è stata data diffusa da Stefano sul suo profilo Instagram. Ha condiviso una foto in sala operatoria con Dasha, il pargoletto, i dottori e gli infermieri.

Li ha ringraziati uno per uno, dato che sono stati molto presenti, gentili e professionali. Nessuno avrebbe mai immaginato che la coppia avrebbe avuto un figlio per via degli alti e bassi affrontati in passato. I fan del Gf Vip ricorderanno senza dubbio la particolare intesa con la showgirl Benedetta Mazza. La fidanzata non si era mai presentata per un confronto e ciò fece sprofondare nella disperazione il ragazzo.

Alla fine decise di allontanarsi da Benedetta, la quale non si oppose alla scelta fatta. Una volta spente le telecamere non solo è stato perdonato, ma è convolato a nozze con la sua amata. Attualmente hanno iniziato un nuovo capitolo della loro vita con Damin. Ragion per cui gli utenti social gli hanno augurato il meglio.

‘Date il benvenuto al nostro piccolo’

Come Stefano anche Dasha ha voluto aggiornare il suo Instagram con uno scatto. Ha ringraziato coloro che le sono stati accanto in questi mesi di gravidanza. Inoltre ha aggiunto che non vede l’ora di tornare a casa per occuparsi di Damin. Se per lei è la prima volta, il compagno ha già avuto questa gioia. L’ex Dayane Mello l’ha reso padre della piccola Sofia.