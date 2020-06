La vita in diretta, Lorella Cuccarini colpita da una sua ospite: “Un effetto strano…”

I conduttori de La vita in diretta colpiti per l’ospite in studio

In questi ultimi tre mesi, a causa del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, il pubblico di Rai Uno ha avuto modo di vedere Antonella Delprino in collegamento dal capoluogo campano. Ma con l’avvio della Fase 3, l’inviato de La vita in diretta la donna nell’ultimo appuntamento settimanale di venerdì 5 giugno 2020, si è presentata nello studio 3 della Rai di via Teulada nella Capitale. Una grande novità segno che pian piano la situazione sta tornando alla normalità.

Ovviamente i conduttori dello storico rotocalco Alberto Matano e Lorella Cuccarini erano emozionati perché da tempo non avevano ospiti a pochi passi da loro. Infatti la soubrette è il giornalista hanno speso delle parole al miele nei suoi confronti. A quel punto la padrona di casa, rimasta colpita dalla sua presenza, rivolgendosi alla Delprino le ha detto: “Devo dire che fa un certo effetto vederti finalmente qui in studio con noi e non in collegamento”.

I ringraziamenti di Antonella Delprino

Dopo le parole di Lorella Cuccarini a La vita in diretta, è stato il turno del collega Alberto Matano. Quest’ultimo, rivolgendosi all’inviata Antonella Delprino, arrivata appositamente nello studio 3 del centro Rai di via Teulada, ha asserito: “Ne approfitto per dire una cosa che abbiamo condiviso. Grazie, Antonella, per tutto il lavoro che hai svolto per noi in questi mesi difficili. Il tuo essere qui oggi è un ricongiungimento che ci fa veramente molto piacere”.

A quel punto la giornalista ha ringraziato loro per le belle parole nei suoi confronti. Subito dopo l’ex mezzo busto del Tg1 ha sottolineato che proprio colei che per settimane ha girato la Campania in passato ha seguito il caso della sparizione della bambina Maddie McCann. Uno degli argomenti di cui si sono occupati nella puntata del venerdì de La vita in diretta.

Lorella Cuccarini non sarebbe stata confermata a La vita in diretta

Il prossimo 26 giugno sarà l’ultimo giorno in cui andrà in onda la stagione 2019/2020 de La vita in diretta. Infatti dal lunedì successivo partirà la versione estiva del rotocalco di cronaca e spettacolo, ma ancora non si conoscono i nomi dei due conduttori.

E a proposito di padroni di casa, stando a Dagospia i vertici di Viale Mazzini avrebbero confermato solo Alberto Matano. Mentre Lorella Cuccarini da settembre non sarà più nella squadra del programma Rai.