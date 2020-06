Irama trionfa ad Amici Speciali, Michele Bravi arriva secondo (Video)

Venerdì 5 giugno 2020 è andata in onda la tanto attesa finale di Amici Speciali. A contendersi il titolo di vincitore vi erano Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Umberto Gaudino. Quattro ragazzi che hanno scritto, con le proprie esibizioni, la storia di questa prima edizione le cui finalità sono state completamente benefiche. Devoluti alla Protezione Civile oltre 400 mila euro.

A giocarsi la finale doveva esserci Stash al posto di Umberto. Il leader dei The Kolors, però, ha rinunciato al posto in finale cedendolo, così, ad uno dei compagni. A trionfare, dopo tre manches molto combattute, è stato Irama.

Irama, vinvitore di Amici Speciali 2020

Il meccanismo con cui è stato decretato il vincitore di Amici Speciali 2020 non si discosta da quanto abbiamo visto nelle edizioni standard del talent. I quattro finalisti si sarebbero sfidati con un meccanismo che, manche dopo manche, ne avrebbe eliminato uno. A dar man forte ai finalisti gli 8 supporter, i ragazzi che hanno partecipato a quest’edizione. A scegliere chi, di volta in volta, schierare con sé sarebbero stati gli stessi finalisti.

Umberto viene scelto come primo finalista. Il ballerino ha scelto come sfidante Alessio Gaudino per fare una sfida incentrata sul ballo. Entrambi hanno scelto i propri supporter ma, al termine delle prove, Alessio Gaudino vince su Umberto. A questo punto Umberto sfida Michele Bravi. Tra i due è quest’ultimo a spuntarla.

La finalissima, quindi, si è svolta tra Michele Bravi ed Irama. Ed è proprio Irama, a suon di televoto, a conquistare il titolo di vincitore. Una vittoria che segue, di un paio d’anni, quella ottenuta ad Amici 17. (Qui il video)

Una sorpresa ad Amici Speciali

Uno dei protagonisti della finale di Amici Speciali, oltre ad Irama, Alessio e Michele sarebbe dovuto essere, come anticipato, Stash. Il cantante, comunque, è stato protagonista agli inizi del programma quando Maria De Filippi l’ha chiamato in centro studio e gli ha offerto, in dono, una catenella. Un dono giunto un po’ a sorpresa specie per il pubblico da casa. Per quale motivo la conduttrice stava regalando questo simbolo al leader dei The Kolors?

La risposta non è tardata ad arrivare. Maria De Filippi ha, infatti, ringraziato Stash per averle regalato un momento speciale durante questo difficile periodo di quarantena. Sul LED alle spalle del cantante è apparso, quindi, il video di un’ecografia. A quel punto tutto è stato chiaro: Stash diventerà presto papà! Congratulazioni, insieme ad Irama, anche a Stash.