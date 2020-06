Stefano Sala, dopo il matrimonio segreto è diventato ancora papà (Foto)

Stefano Sala, il modello 30enne conosciuto in tutta Italia, è stato uno dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello VIP, nel 2018. Il ragazzo, già dall’interno della casa, si è mostrato legato ed innamorato della sua allora fidanzata, la bellissima modella ucraina Dasha DerevianKina.

Sala, nelle ultime ore, è diventato papà per la seconda volta e la madre di suo figlio è proprio la bella fidanzata, adesso divenuta sua moglie. Sul web sono spuntate le prime foto della bella famiglia che, lo ricordiamo, è comunque una famiglia allargata. Il modello, infatti, nonostante la giovane età, ha già una figlia avuto da una precedente relazione.

Stefano Sala, un amore immenso

Non è passato molto tempo da quando Stefano Sala ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP 3. All’interno della casa più spiata d’Italia abbiamo imparato a conoscerlo in tutte le sue sfaccettature e abbiamo imparato, altresì, l’amore che lo legava e lo lega alla compagna, nonostante la defaillance con Benedetta Mazza. Dopo un primo allontanamento, tra l’altro parecchio doloroso per entrambi, è arrivata la tanto attesa riappacificazione. Da quel momento, poi, la storia è andata avanti a gonfie vele al punto che sono arrivati i fiori d’arancio.

Stefano Sala e Dasha Dereviankina sono, infatti, convolati a nozze un po’ di tempo fa, e lo hanno fatto in segreto stupendo i propri fans e comunicandolo a cose fatte. Dopo il matrimonio i due hanno iniziato a vivere ancor più intensamente la loro vita di coppia a cui mancava solo un piccolo tassello. Stiamo parlando dell’arrivo di un bambino che i due coniugi hanno cercato sin da subito.

Il regalo più bello

Stefano Sala e la moglie erano al settimo cielo nel momento in cui hanno scoperto che presto sarebbe arrivato il loro primo bimbo. Dopo la nascita di Sofia, che Stefano Sala ha avuto qualche anno fa dalla relazione con Dayane Mello, stava per arrivare un bel maschietto che, per la coppia, è il primo figlio insieme. Il frutto del loro amore si chiama Damian. A poca distanza dalla nascita, le prime foto di famiglia sono finite sui social. (Continua dopo la foto)

Stefano Sala, infatti, ha voluto condividere questa gioia incredibilmente grande con i suoi fans dando il benvenuto al piccolo Damian. I like e i commenti, ovviamente, non si sono fatti attendere. Tantissimi i fans che hanno fatto gli auguri alla coppia e che hanno dato il benvenuto al piccolo di casa Sala.