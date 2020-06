Alba Parietti senza trucco sui social, la reazione dei fans (Foto)

Alba Parietti è tra i personaggi televisivi più noti in Italia. La donna, showgirl, attrice e conduttrice ricopre ora un ruolo pressocché fisso di opinionista in varie trasmissioni televisive. Occasioni, queste, in cui siamo abituati a vederla truccata e ben vestita ed in cui non sono mancate le polemiche. Tra le ultime le esternazioni sull’eventuale donazione di plasma per curare dal Coronavirus.

Comunque, tra un’ospitata e l’altra, Alba Parietti passa moltissimo tempo sui social dove ama condividere i principali momenti della sua giornata. Dopo aver postato, giorni fa, una foto con un look alquanto discutibile, nelle ultime ore la donna ha postato una speciale buonanotte per tutti i suoi fans. La foto allegata è particolare: la showgirl è interamente struccata. Come avranno reagito i fans?

Alba Parietti, una buonanotte speciale

Alba Parietti ha stupito tutti i suoi fans postando una buonanotte speciale dedicata proprio ai suoi innumerevoli followers. La foto, su Instagram, è accompagnata da una bellissima frase di Woody Allen, “Il mondo si divide in buoni e cattivi. I buoni dormono meglio ma i cattivi, da svegli, si divertono di più”. Prosegue, quindi, con il suo personale augurio di buonanotte scrivendo “Buonanotte, mi piace addormentarmi in una notte di giugno, mi sembra che il bello debba ancora venire“. (Continua dopo il post)

C’è un velo di poesia in questa dedica speciale che Alba Parietti ha postato su Instagram. Ad attrarre, altresì, l’attenzione è la foto della donna, completamente struccata e pronta per andare a dormire. Uno scatto che la ritrae in pigiama, nel letto e dalla quale sembra, secondo alcuni, diversa dal solito. Un’aria più giovane, più semplice, una sorpresa davvero molto gradita.

La reazione dei fans

Dopo le critiche molto aspre ricevute nei post precedenti, cosa avranno risposto, stavolta, i fans alla nuova fotografia di Alba Parietti? I like non hanno tardato, naturalmente, ad arrivare ricambiando, naturalmente, la buonanotte e facendo i complimenti per la bellezza svelata da quest’ultimo selfie. “Alba lo ripeterò 100 volte ma senza trucco sei bella da guardarti per ore” scrive qualcuno. Particolare il commento di una fan “Da donna a donna, contenta di vederti splendere”.

Nessun commento particolarmente cattivo a quest’ultima foto di Alba Parietti. Le critiche, comunque, non sono mancate con qualcuno che le chiede, ironicamente, se il filler così accentuato alle labbra fosse davvero così necessario. Una critica comunque positiva dal momento che ammette, al contempo, che Alba è bella anche senza un filo di trucco.