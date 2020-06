Gemma Galgani, bacio con Nicola saltato per paura del Coronavirus?

Ormai siamo davvero agli sgoccioli: Uomini e Donne sta per andare in pausa per le vacanze estive. Quelle che stiamo vedendo in questi giorni sono, dunque, le ultime puntate della stagione. Una stagione, questa, davvero particolare che ha portato, tra le altre cose, una bellissima sorpresa per Gemma Galgani. Si tratta di Nicola Vivarelli.

Sin dal primo momento il ragazzo è stato pesantemente attaccato. Il suo interesse per Gemma Galgani sarebbe tutt’altro che reale data l’enorme differenza d’età tra i due. Nell’ultima esterna, poi, un bacio mancato ha acceso nuove polemiche e la “coppia” è finita di nuovo al centro degli scontri.

Gemma Galgani, bellissima sorpresa per lei

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno aperto l’ultima puntata di Uomini e Donne. Tutto è iniziato, infatti, con una bellissima sorpresa che il 26enne toscano ha deciso di fare alla sua dama (44 anni più grande di lui). Il bel marinaio la raggiunge a casa con tanto di cena per avere, finalmente, l’occasione di cenare insieme in un ambiente più accogliente e domestico.

Gemma Galgani accoglie molto bene la sorpresa e appare felicissima quando, aperta la porta, si ritrova davanti il bel Nicola. L’esterna, tra l’altro, sembra andare bene. I due parlano a lungo, Gemma mostra la casa al suo corteggiatore compresa la camera da letto. Dopo poco è lo stesso Nicola a chiedere alla redazione di rimanere da solo con Gemma facendo spegnere, quindi, le telecamere.

Il bacio mancato

A spiegare come si è evoluta la serata è la stessa Gemma Galgani. Una volta in studio, la dama torinese risponde alle domande di Tina e Gianni che la incalzano, “Cos’è successo tra te e Nicola?”. La risposta della 71enne torinese, però, non ha soddisfatto le aspettative. Tra i due non c’è stato nulla, nemmeno un bacio. Tutto si sarebbe fermato ad un piccolo abbraccio dove il ragazzo è parso anche abbastanza contenuto. Insomma, Gemma non è entusiasta.

Maria De Filippi, a questo punto, chiede a Gemma Galgani “Tu lo avresti baciato?”. La risposta è stata negativa e la motivazione pare risiedere nella paura per il Coronavirus. Nicola Vivarelli, infatti, era stato al Nord a trovare la famiglia e la Galgani avrebbe voluto tutelarsi. Tina Cipollari ha attaccato duramente Sirius. “Sei falso”, sbotta l’opinionista. Il ragazzo, a sua volta, si difende “Ci baceremo quando ci sentiremo di farlo”. In pochi ci credono eppure, da indiscrezioni, pare che i due lasceranno insieme la trasmissione.