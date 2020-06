Diana Del Bufalo chiude Instagram, colpa degli haters (Foto)

Diana Del Bufalo, dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, si è fatta strada nel mondo dello spettacolo, specie nel settore del teatro e della recitazione. La ragazza è sempre stata molto attiva sui social dove amare postare, giorno dopo giorno, le sue emozioni, i suoi pensieri, foto che la ritraevano nella sua vita quotidiana.

Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato. Il profilo Instagram di Diana Del Bufalo è praticamente scomparso dal web. La ragazza lo avrebbe eliminato, almeno per il momento. Cosa c’è dietro questa decisione? Alcuni post pubblicati prima di sparire potrebbero essere un valido indizio. Che dietro tutto ciò ci siano gli attacchi ricevuti dagli haters?

Diana Del Bufalo, le critiche su Instagram

Capita a tanti volti noti di essere presi di mira dagli haters. Poi, naturalmente, c’è chi reagisce in una maniera chi in un’altra. Dopo la fine del suo amore, Diana Del Bufalo è entrata nel mirino degli haters a causa di una cena con la madre svoltasi pochi giorni fa. In un momento economicamente complicato come questo, gli è stato contestato di ostentare il lusso. Un’accusa molto pesante per la ragazza giudicata da sempre molto sensibile ai problemi sociali.

La risposta social non poteva mancare ed è stata durissima. “Avete stufato di sparare a zero su chi non conoscete” ha sbottato Diana Del Bufalo. “Giudiconi nullafacenti, voi che fate per il prossimo?” prosegue la ragazza che accusa chi le scrive di non aver voglia di migliorare la propria vita, di lamentarsi del proprio salario misero e di avere una vita noiosa. Tra le altre cose, chiude con un sonoro “State sbagliando tutto. Addio”. Una risposta lunga ed argomentata che ha fatto emergere tutta l’insofferenza della ragazza. (Continua dopo la foto)

Via da Instagram

Dopo poche ore dal momento in cui aveva risposto così duramente a chi non fa che attaccarla, Diana Del Bufalo ha cancellato il suo profilo Instagram. Ricercandolo la pagina risulta semplicemente “non disponibile” a dimostrare proprio che non esiste. Una voglia momentanea di allontanarsi da questo mondo o una decisione definitiva? Non è dato saperlo. (Continua dopo la foto)

Con il senno del poi, adesso che Diana Del Bufalo ha cancellato il proprio profilo Instagram, si può abbinare quell’addio alla già presa decisione di fuggire via dai social? Forse nei prossimi giorni si riuscirà ad avere qualche risposta in più. Per il momento una cosa è certa: la ragazza non è più presente su Instagram.