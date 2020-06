Alessandro Graziani chiude la parentesi su Pago, “Mi usa per vendere il suo libro..”

Ormai lo sanno tutti: Serena Enardu e Pago si sono lasciati definitivamente! La colpa di tutto parrebbe essere, di nuovo, di Alessandro Graziani e della storia avuta con la Enardu subito dopo Temptation Island VIP. Peccato che a sostenere che vi sia stata una relazione sia solo Pago che, scoperti dei messaggi tra la compagna e l’ex fiamma, ha deciso di troncare per sempre il rapporto con lei.

Alessandro Graziani, però, è intervenuto nuovamente con l’obiettivo di chiudere, finalmente, questo cerchio. Non gli va proprio giù di essere visto come il terzo incomodo, colui che ha rovinato una coppia semplicemente perché, dice, non è vero. Anzi, proprio a questo proposito, nell’ultima intervista rilasciata, l’ex tentatore accusa pesantemente Pago. Vediamo i dettagli.

Alessandro Graziani, il rapporto con Serena Enardu

Secondo quanto raccontato da Alessandro Graziani al magazione di Uomini e Donne, i suoi incontri con Serena Enardu sarebbero stati soltanto due. Per il resto, si trattava di un rapporto fatto di messaggi e telefonate ma nelle quali non vi sono mai state dichiarazioni compromettenti. Alla fine di ottobre, il 31, la conoscenza sarebbe stata interrotta, sempre telefonicamente, dalla stessa Serena Enardu che si sentiva “non libera con la testa”.

Da allora solo qualche messaggio per chiedersi rispettivamente come andavano le cose. Nessun riferimento al passato, né proposte per rivedersi. Messaggi innocenti come quelli che potrebbero scambiare due amici. Lo stesso vale per le note audio che Pago dice di aver ascoltato. Nessun riferimento al rapporto semplicemente perché, spiega Alessandro Graziani, il primo intento era quello di tutelare Serena dato che ha un figlio. Aspetto che il giovane ha evidenziato anche a Uomini e Donne quando Gabriele Parpiglia l’ha inondato di domande.

Le accuse a Pago

Secondo Alessandro Graziani, quindi, con Serena non vi sarebbe stata una storia anche se lui, dal canto suo, si sentiva molto coinvolto dalla ragazza. L’ultimo messaggio risalirebbe all’11 gennaio 2020 quando Serena non era riuscita ad entrare al GF VIP. “Mi viene da pensare che a qualcuno faccia comodo far parlare di sé attraverso di me” ha quindi sostenuto l’ex corteggiatore di Giovanna Abate.

Alessandro Graziani procede rincarando la dose e concludendo il suo ragionamento “Proprio adesso che decono essere sponsorizzati libri e musica”. Il riferimento è a Pago che lo starebbe usando per promuovere il suo disco e il suo libro autobiografico. Cosa risponderà Pacifico in merito? Non è ancora trapelato nulla ma una risposta è scontata.