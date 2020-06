Belen Rodriguez scrive a se stessa un messaggio “lascia la tua impronta per non perderti”

Belen Rodriguez scrive una poesia e decide di concentrarsi solo sulla sua vita

Belen Rodriguez dopo la crisi con Stefano De Martino sceglie di ripartire da se stessa e concentrarsi soltanto su di lei. La showgirl argentina sta attraversando un periodo davvero molto brutto causato dalla crisi con il marito Stefano, ma è fortunata, visto che è circondata dai suoi amici, dalla famiglia, dal figlio Santiago.

Così ha scritto una poesia che ha condiviso con i suoi follower su Instagram. Scrive che nonostante i problemi di fronte ai quali la vita ci pone, bisogna concentrarsi sul respiro, in modo che sia potente, sull’ossigeno che possa destabilizzare l’aria. È importante lasciare un segno, lasciare un impronta di sé, essere coraggiosi, sinceri, leali, autentici per dare l’esempio ad altri che possono trovarsi nella stessa situazione e che possono avere bisogno di un esempio, un modello da seguire.

Belen Rodriguez è sempre in compagnia: Mattia Ferrari non la lascia mai da sola

Belen Rodriguez, nonostante il marito Stefano De Martino l’abbia lasciata per andare a Napoli, essendo ritornato a casa con i suoi genitori, non è mai sola. Per cercare di dimenticare quanto accaduto nella speranza tutto si possa risolvere nel migliore dei modi, cerca di non stare mai sola, insieme a lei c’è sempre l’amico Mattia Ferrari che non la stavo lasciando un solo attimo.

La donna trascorrendo tantissimo tempo anche con il figlio Santiago che a causa del lavoro non vede spesso. A proposito di questo, le malelingue si sono concentrate sul fatto che soltanto in occasione della quarantena ed ora in occasione della crisi con De Martino, Belen stia passando del tempo con il figlio che in genere invece è abituata a non vedere mai.

Molti dicono sembri essere disinteressata. In realtà non è così perché Belen è tanto legata al figlio, ha più volte ammesso di soffrire il distacco da lui quando deve lavorare, ma quando possibile stacca la spina e fa un viaggio per dedicarsi totalmente a lui, oppure addirittura lo porta con sé per la registrazione dei programmi. Ha fatto la stessa cosa con il marito, raggiungendolo a Napoli quando possibile insieme al bambino per vivere a pieno anche quegli attimi di vita.

I rumors sulla storia con Mattia, ma Belen chiarisce tuttp

In tanti hanno rumoreggiato sul rapporto tra lei e Marco Ferrari. E così per escludere qualunque cattiveria e voce fuori dal coro, Belen ha presentato il suo amico ai fan su Instagram e ha spiegato che Mattia è leggermente gay quindi non può essere il suo nuovo fidanzato.

Durante la storia Instagram, il suo amico passava la cipria sul corpo per togliere qualunque dubbio. Insieme a loro Santiago che appare rilassato e divertito. Una serata tranquilla, quasi tra donne.