Giorgio Panariello gaffe clamorosa su un famosissimo film, inaccettabile per un uno come lui

Giorgio Panariello lascia tutti senza parole, non conosce il film “Il bambino con il pigiama a righe”

Giorgio Panariello famoso attore televisivo e cinematografico, oggi giudice di Amici speciali oltre che showman, ha fatto una gaffe davvero terribile, affermando di non avere mai visto il film record di incassi Il bambino con il pigiama a righe.

Tutti sono rimasti a bocca aperta nel sentirgli dire che non ha mai sentito parlare dell’opera tanto amata dal pubblico, che ha attirato i consensi e gli applausi di tutto il mondo. Lo perdonerà mai il pubblico che da anni lo segue e lo ama proprio per quello che è?

Molto probabilmente si, dato che chiunque ha preso questa gaffe come un modo per prenderlo un po’ in giro e farsi quattro risate. Tutto è partito dalla scelta di Alessio che durante la finale del programma Amici speciali ha portato un quadro ispirato al film. Chiunque ha applaudito di fronte a questo spettacolo, facendosi trasportare dall’emozione. Il suo è stato un messaggio tanto profondo ed intenso che però Giorgio Panariello non ha colto.

Giorgio Panariello totalmente insensibile di fronte al quadro ecco perché

Giorgio Panariello è apparso impassibile, quasi senza cuore, tanto da infastidire il pubblico. Mentre tutti si sono commossi e si sono lasciati andare alle sensazioni ed alle emozioni scaturite dal momento, lui è apparso freddo, immobile, distaccato. In realtà è facile notare che in quel momento l’attore stava osservando tutto senza capire. Il suo sguardo non ha lasciato dubbi.

Finché poi ha confessato di non avere mai sentito parlare del film, la sua affermazione ha lasciato tutti di sasso, l’aria si è trasformata diventando improvvisamente gelata.Dopo la sua rivelazione, sui social è successo di tutto, qualcuno lo ha trovato totalmente fuori luogo, qualcun’altro invece si è dedicato a grasse risate addirittura fino alle lacrime. Altri addirittura dicono di non credere alla sua affermazione.

Complottisti ovunque, Panariello finge o non conosce davvero il film?

Sono in tanti a pensare che Panariello abbia colto l’occasione per farle l’ennesima battuta ed attirare l’attenzione ancora una volta. Molto probabilmente in realtà l’attore conosce benissimo il film, l’ha anche visto, ma ha preferito fare una battuta cercando di fare ridere qualcuno piuttosto che commuoversi proprio come tutti gli altri.

Insomma sarebbe un’ipotesi complottista, ma probabile dato che prima di parlare di un giudice o di un attore, parliamo di un comico che vede tutto sotto una luce diversa, su un piano ironico.