Nina Moric chi è il fidanzato misterioso? “Hai tirato fuori la donna che è in me” (FOTO)

Nina Moric la donna volta pagina, dimentica Luigi Favoloso ma ….

Nina Moric sembra aver dimenticato definitivamente il suo ex fidanzato Luigi Mario Favoloso che ha iniziato una storia d’amore con Elena Morali. Lo ha fatto anche lei avendo trovato in un altro uomo il massimo, un uomo che la fa stare realmente bene. Di lui ha detto che ha tirato fuori la donna che era nascosta in lei, qualcosa che nessuno è mai riuscito a fare prima.

Rilascia queste dichiarazioni in uno scatto pubblicato su Instagram in cui si vede Nina con gli occhi chiusi, avvolta tra le braccia del suo uomo. Di lui si vede davvero poco, molti hanno pensato si trattasse di Fabrizio Corona. Così sotto il post si legge la richiesta dei più che vogliono sapere se è tornata con il suo ex marito. Ovviamente Nina risponde di no, ma per il momento non vuole fare uscire fuori il nome della persona interessata.

Nina Moric, apre il totonomi sul suo compagno

Nina Moric quindi non vuole svelare l’identità dell’uomo che l’ha resa felice. Così ci si chiede chi possa essere il suo misterioso fidanzato, un uomo che è riuscito a conquistarla totalmente, rendendosi il proprietario del suo cuore. Il profilo di Nina svela davvero pochissimi dettagli, tra le storie si vede soltanto un video che è stato girato e pubblicato a Montecarlo. È italiano? È uno straniero? È una persona appartenente al mondo dello spettacolo o una persona comune, non conosciuta? Potrebbe essere che trattandosi di Montecarlo il suo compagno viva nel Principato di Monaco.

Così come potrebbe anche essere che i due si sono concessi soltanto un romantico weekend a Monaco. Nel frattempo tralasciando il dettaglio dell’identità i fan si concentrano sul farle gli auguri, aggiungendo che sperano che questa volta si possa trattare davvero di una brava persona, di una persona che non vuole farle del male. A differenza delle sue precedenti storie d’amore che le hanno lasciato soltanto tanta sofferenza e problemi da affrontare.

Possibile partecipazione della nuova coppia a Temptation Island?

Intanto siamo già arrivati a giugno, casualmente la notizia della sua nuova storia d’amore è venuta fuori proprio adesso, nel periodo dei colloqui e dei provini per Temptation Island quindi qualcuno sui social ipotizza che potremmo vedere i due proprio sull’isola delle tentazioni tra pochissime settimane.

Ci si chiede: chissà se Nina Moric non voglia svelare l’identità del fidanzato per tutelare la notizia e fare uno scoop in su canale 5 nel programma di Maria De Filippi?