Alessio e Alessandro i famosissimi yotuber finiscono in seri guai

Alessio e Alessandro denunciati a piede libero, ecco cosa è successo

Alessio e Alessandro, due youtuber italiani di 29 anni hanno beccato una denuncia a piede libero proprio lunedì a causa di uno scherzo finito male. I due indossando una pettorina gialla ed in possesso di tesserini di riconoscimento si fingevano essere assistenti civici.

Hanno pensato di fare uno scherzo, però è andato davvero peggio di quanto si pensasse. L’obiettivo era fare ridere ed hanno ottenuto una denuncia a piede libero oltre che tanti problemi. In molti sui social li hanno accusati di aver esagerato, lo scherzo è bello finché dura poco ma soprattutto finché non si esagera, loro hanno sicuramente esagerato. A dimostrazione di ciò è dovuto intervenire il commissariato di Vittoria per far tornare la situazione alla normalità all’interno di un negozio alimentare in Corso Lodi.

Alessio e Alessandro, lo scherzo dura troppo e la notorietà non li aiuta

Alessio e Alessandro hanno fatto lo scherzo il 29 maggio e la visita dei poliziotti risale a questo lunedì. Un cliente era stato avvicinato da un ragazzo con badge in mano del comune di Milano ed una pettorina gialla qualificandosi come pubblico ufficiale. Ha chiesto ai due clienti di allontanarsi perché troppo vicini.

Ovviamente l’esercente del locale ha chiesto delle spiegazioni, il finto agente ha estratto un petardo dal suo marsupio e l’ha sistemato sul tavolo del locale. Così il proprietario spaventato lo ha scaraventato lontano per paura di farsi del male e per proteggere i suoi clienti.

A questo punto il ragazzo ha ripetuto il gesto, ha tirato fuori un secondo petardo, quindi si è passati alle mani. Poi il finto agente ha estratto un blocchetto affermando di dover verbalizzare la violazione e dover fare una contravvenzione. Vedendo il tipo di blocchetti, che non era per verbali ma per ricevute, l’uomo ha quindi capito non si trattasse di un pubblico ufficiale. Il giovane si è dovuto qualificare e spiegare che era soltanto uno scherzo, così è stato riconosciuto come uno del duo di YouTube.

La denuncia e il sequestro dei materiali soltanto per uno scherzo

Nonostante questo il titolare ha dovuto inviare una mail al commissariato di Vittoria per segnalare quanto avvenuto.E così lunedì mattina i poliziotti si sono recati dai due giovani per cercare di ottenere delle spiegazioni.La polizia ha deciso di sequestrare la pettorina con scritto comune di Milano assistente civico, così come i tesserini plastificati dei quali i due erano in possesso.

Poi sono stati accompagnati presso gli uffici di via Poma dove il materiale è stato sequestrato e loro sono stati denunciati a piede libero.