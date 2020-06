Belen Rodriguez vuota il sacco su Stefano: “Il motivo della crisi è un altro…” (FOTO)

Continua a tenere banco il gossip inerente la crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Nelle ultime ore, quest’ultima ha pubblicato alcuni commenti molto sospetti che lasciano intendere che fino ad ora siano trapelate solo bugie sul loro conto.

Nel rispondere ad una fan, infatti, la showgirl ha ammesso che il vero motivo della crisi con Stefano sia un altro. Di cosa si tratterà mai? Andiamo a vedere cosa è successo.

I motivi trapelati sulla crisi tra Belen e Stefano

Dopo l’annuncio della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano, i fan non hanno potuto fare a meno di porsi numerose domande. In molti hanno cominciato a chiedersi e a fare delle congetture in merito alle motivazioni che possano aver spinto la coppia a chiudere la loro relazione. Ripercorrendo un po’ le tappe di quanto accaduto, vediamo che le liti sarebbero nate nel periodo del lockdown. I due avrebbero cominciato ad avere delle discussioni, molto probabilmente causate dalla troppa vicinanza.

Successivamente, però, Stefano è partito per Napoli, facendo quasi perdere le tracce di sé a sua moglie. Questo avrebbe contribuito a fomentare ancor di più i problemi di coppia già esistenti. Nel video in cui la Rodriguez ha annunciato l’esistenza di una crisi, però, la showgirl è stata molto vaga sulla vicenda e si è limitata a dire di vivere un momento un po’ delicato con il suo uomo.

La confessione della Rodriguez

Stefano, dal canto suo, è stato ancora più reticente di Belen Rodriguez dal momento che non ha parlato quasi mai della vicenda. Dopo un po’ di tempo, sul web hanno cominciato a diffondersi una serie di rumors inerenti un ipotetico tradimento, o forte ripetuti tradimenti, di cui si sarebbe reso colpevole il ballerino. In seguito alla diffusione di questi pettegolezzi, la Rodriguez si è lasciata scappare qualcosa di troppo.

Una fan, infatti, ha commentato la questione dicendo che, in realtà, tutti i motivi trapelati sino a questo momento non sono affatto reali. La verità celata dietro la loro crisi sarebbe tutt’altra. La persona in questione ha concluso il suo intervento dicendo che si augura che i due possano chiarire le questioni in sospeso e porre fine a questa guerra. Belen ha a suo volta commentato dando perfettamente ragione all’utente in questione. Questo ha dato conferma del fato che ci sia un motivo ben preciso e ben diverso dietro tutta questa vicenda.