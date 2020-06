Uomini e Donne anticipazioni, domani lunedì 8 giugno: la scelta di Giovanna

Uomini e Donne giunge al termine, lunedì 8 e martedì 9 giugno andranno in onda le ultime due puntate di questa stagione. Le puntate andate in onda sono state certamente poco convenzionali rispetto al solito, dato che il trono classico e quello over si sono mixati contrariamente a come previsto dal format.

Le ultime due messe in onda, dunque, saranno dedicata agli avvenimenti conclusivi dei percorsi nati e sviluppati in questo periodo. Nella giornata di lunedì vedremo che i riflettori saranno tutti puntati su Giovanna, la quale compierà la sua scelta.

La scelta di Giovanna a Uomini e Donne

Durante la puntata di Uomini e Donne di venerdì 5 giugno è apparsa in sovrimpressione la scritta inerente ciò che accadrà lunedì 8 giugno. Nello specifico, pare assisteremo al momento della scelta di Giovanna. Questo avvenimento è stato già registrato mercoledì scorso, secondo quanto riportato dalle talpine de Il Vicolo della news. La romana, dunque, pare abbia già deciso chi ha intenzione di conoscere lontano dalle telecamere.

In un primo momento, si era ipotizzato che la redazione avesse deciso di effettuare l’epilogo del trono dell’Abate in diretta. Questo, però, non è accaduto, pertanto, sono trapelate delle anticipazioni alquanto dettagliate in merito a quanto accaduto. Secondo quanto emerso in questi giorni, dunque, Giovanna ha optato per Sammy. Il pubblico non è rimasto affatto stupito da questa decisione, dato che l’interesse della fanciulla è sempre stato molto evidente.

Spoiler 8 giugno, come avrà reagito l’Alchimista?

Nella puntata di lunedì 8 giugno di Uomini e Donne, quindi, assisteremo alla scelta dell’unica tronista a cui è stato dedicato spazio in questi mesi di emergenza sanitaria. Fonti vicine alla redazione hanno rivelato anche quale sia stata la risposta di Hassan. Il giovane avrebbe accettato di conoscere la tronista al di fuori delle telecamere nel tentativo che la loro forte incompatibilità caratteriale non venga fuori.

In molti hanno reputato la risposta di Sammy, un po’ troppo vaga, quasi come un tentativo di voler mettere le mani avanti. In caso in cui le cose dovessero finire dopo poco tempo, infatti, nessuno potrebbe recriminare nulla ai due protagonisti. Poche informazioni, però, ci sono in merito alla reazione di Davide Basolo. Quest’ultimo ha provato fino all’ultimo momento a catturare l’attenzione dell’Abate ma, purtroppo, il cuore di quest’ultima era già troppo orientato verso un’altra persona.