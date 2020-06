Maria de Filippi confessa di aver rifiutato una proposta da 180 milioni di euro

Maria De Filippi dice di no ad una proposta di Discovery

Maria De Filippi una grandissima conduttrice Mediaset, che vanta anni ed anni di esperienza in questo campo, una tra le più amate degli ultimi vent’anni. Il pubblico infatti è tanto affezionato a lei, nel periodo estivo, quando i suoi programmi vanno in pausa, chiunque sente di essere perso.

Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te, la regina della televisione italiana ci tiene sempre compagnia come solo lei sa fare. Essendo un pezzo forte, la De Filippi sarebbe riuscita a raggiungere questo risultato un po’ dappertutto, non ha per forza bisogno della collaborazione con Piersilvio Berlusconi.

La proposta era avere la totale direzione di un canale televisivo dedicato a lei e alle sue trasmissioni ed a quelle di qualcun altro. I suoi programmi ideati con la collaborazione di Maurizio Costanzo avrebbero avuto uno spazio tutto per loro, ma lei non ha alcuna intenzione di traslocare nemmeno per un budget altissimo come 180 milioni di euro. Ovviamente non sarebbe stata una cifra esclusiva per lei, sarebbe stata divisa a tutti coloro che avrebbero partecipato al progetto.

Maria De Filippi, la gioia di avere un pubblico tutto suo

Maria De Filippi però ha affermato di non essere interessata ai soldi, tiene molto di più al pubblico che la segue e la aspetta su Canale 5 a qualsiasi ora del giorno e per tutti gli appuntamenti settimanali da più di vent’anni.

Ciò che la riempie di gioia è sapere che il pubblico ama trascorrere i pomeriggi e le serate in sua compagnia senza mai annoiarsi. Così ha rifiutato la proposta sentendosi anche lusingata di tutte le avances che Discovery le ha fatto.

La De Filippi dimostra di essere una delle conduttrici più umili della tv

La bionda conduttrice di Uomini e Donne dice di non pensare di possedere tutte le qualità che hanno visto in lei. Sa di non essere all’altezza, ciò che le fa paura è pensare di dover condurre un programma non suo, un conto è farlo con un programma proprio, un conto è avere una doppia, se non tripla responsabilità.

La decisione è stata umile da parte sua. Poi ovviamente non poteva concludere senza fare i suoi ringraziamenti pubblici verso Maurizio Costanzo, senza di lui non si sarebbe mai lanciata in questo mestiere. Ad ogni modo la proposta da parte di Discovery Channel è avvenuta quattro anni fa, ma lei durante tutto questo tempo ha preferito non parlarne e tenerlo per sé.