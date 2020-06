Eleonora Daniele costretta a fare il parto cesareo: “Nell’ultima ecografia…”

Eleonora Daniele costretta a fare il cesareo per far nascere Carlotta

Nel nuovo numero del magazine DiPiù è contenuta una lunga intervista ad Eleonora Daniele che un paio di settimane fa è diventata mamma per la prima volta. Lo scorso 25 maggio, infatti, la conduttrice di Storie Italiane ha messo al mondo la piccola Carlotta. Parlando col giornalista, l’ex concorrente del Grande Fratello ha confessato che preferiva il parto naturale, ma alla fine per alcune circostanze è stata costretta a fare il cesareo.

La neonata negli ultimi giorni era incanalata bene, di conseguenza la conduttrice avrebbe potuto fare quello naturale, ma con l’ecografia dell’ultima visita il mio ginecologo ha visto che si era girata. “Sarebbe dovuta nascere attorno al 4 giugno. Il parto cesareo, però, si fa sempre circa una settimana prima”: ha affermato l’ex gieffina dicendo anche che è nata di oltre quattro chili. Quindi, se il parto fosse stato il 4 giugno con molta probabilità sarebbe pesata anche cinque.

Il ritorno di Storie Italiane dopo la maternità

Intervistata dal settimanale DiPiù, Eleonora Daniele ha parlato del ritorno di Storie Italiane a settembre. Al momento la professionista è in maternità e al posto del suo programma va in onda Italia Sì Giorno per Giorno con Marco Liorni.

Parlando col giornalista, l’ex gieffina ha confidato anche: “Con Giulio, mio marito, ci organizzeremo e ci alterneremo per Carlotta. Ci aiuterà una tata di fiducia. Mia mamma vive a Padova, sarà un distacco doloroso”. Per sua fortuna si ritrova molto latte materno, quindi la piccola beve quello della professionista Rai che è ricco di anticorpi.

Eleonora Daniele e la paura delle violenza sulle donne

Prima di congedarsi dalla lunga intervista, il giornalista del periodico DiPiù, rivolgendosi ad Eleonora Daniele le ha detto: “Di cosa hai più paura per tua figlia?”. Senza giri di parole la conduttrice di Storie Italiane ha paura della violenza sulle donne.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha intenzione di insegnare alla figlia Carlotta il valore della libertà e le dirà di fare molta attenzione agli uomini che cambiano di colpo e diventano molto pericolosi. “Ho chiamato mia figlia con il nome di mia nonna materna, morta quando io avevo solo cinque anni”, ha concluso la nota presentatrice veneta che è diventata madre per la prima volta.