Uomini e Donne, Beatrice Valli preoccupata per Bianca: “La porteremo in ospedale”

Beatrice Valli preoccupata per la figlia Bianca

Nonostante il periodo di difficoltà dovuto alla pandemia da Covid-19, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Beatrice Valli è riuscita tranquillamente a mettere al mondo la figlia Azzurra. Dopo aver avuto una gravidanza abbastanza travagliata e 24 d’attesa prima del parto, la compagna di Marco Fantini ha fatto una confessione. Rivolgendosi a tutti i suoi follower ha detto che la nascita della terzogenita è avvenuta senza intoppi.

Durante la gravidanza la ragazza ha reso partecipi tutti coloro che la seguono su Instagram delle varie visite effettuate, delle complicanze ma anche quando ha sentito i primi calcetti. Qualche giorno fa, inoltre, la Valli ha rivelato che la neonata ha il filo della lingua troppo. Mentre nelle ultime ore ha annunciato che a stare male è Bianca, sorella maggiore della nuova arrivata Azzurra.

Attraverso delle Stories hanno fatto sapere che la bambina è stata colpita da un virus intestinale, o stesso che il fratello Alessandro si era preso la settimana prima. “Tra poco sono 24 ore che sta così e probabilmente tra poco la porteremo in ospedale”, ha fatto sapere la madre.

La secondogenita ha un virus intestinale

Intervenuta su Instagram con delle Stories, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne parlando del malessere della secondogenita Bianca ha detto: “Tra un’oretta o due se continua così porteremo Bianca all’ospedale perché ha davvero troppe scariche, poverina”. Rivolgendosi con i suoi numerosi follower, Beatrice Valli ha comunicato che la pediatra ha detto che c’è in giro questo virus intestinale.

Lei non sa nemmeno dove lo abbiano preso perché non sono mai usciti a parte per fare una piccola passeggiata nel parco del condominio privato e sono usciti cinque volte in tre mesi per via del lockdown. “L’ha preso prima Alessandro poi Bianca e stiamo cercando di tenere lontana Azzurra che ci manca solo lei“, ha precisato la compagna di Marco Fantini.

L’appello di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha voluto fare anche un appello sul suo account Instagram. Rivolgendosi ai follower, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è raccomandata per chi avesse bambini, a girare nei parchi pubblici.

“Perché quella è la cosa più importante dove ci sono altri bambini perché magari hanno avuto il virus e lo attaccano”, ha detto la donna. Nel frattempo i seguaci sono rimasti meravigliati della bellissima sorpresa che Marco Fantini le ha fatto quando è tornata a casa con la piccola Azzurra.