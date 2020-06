Giulia D’Urso eccessivamente dimagrita, lei affronta la questione: “Me lo hanno detto tutti…” (FOTO)

La compagna di Giulio Raselli, Giulia D’Urso è eccessivamente dimagrita in questi mesi. Se durante il lookdown la maggior parte delle persone ha messo su qualche kilo di troppo, per lei è accaduto esattamente l’inverso.

Considerando che la questione è diventata parecchio palese ed evidente, la ragazza ha deciso di affrontare l’argomento sui suoi social chiarendo cosa le sia successo. In effetti ha avuto qualche disfunzionamento dal punto di vista alimentare.

Perché è dimagrita Giulia D’Urso

Ai fan non scappa mai nulla. In queste ore, infatti, molti follower di Giulia D’Urso le hanno detto di essere molto dimagrita. La protagonista non si è nascosta dietro un dito ed ha chiarito la questione. Giulia ha esordito dicendo di essersi resa conto di questo cambiamento che ha avuto il suo fisico e di aver ricevuto simili domande anche dalla sua cerchia di amici. In effetti, il cambiamento è parecchio evidente e il motivo risiede nell’alimentazione.

La compagna di Giulio ha spiegato che quando era a Milano viveva una vita parecchio sregolata. Tra lavoro e impegni vari, trascorreva le sue giornate mangiando malissimo e ad orari improponibili. Da quando si è trasferita a vivere con Giulio, invece, la sua vita si è normalizzata ed ha cominciato a mangiare in modo più sano e corretto. Questo, inevitabilmente, pare abbia portato ad una riduzione del suo peso corporeo.

Vita sana, grazie anche a Giulio

Il fatto che Giulia D’Urso sia dimagrita, quindi, non è affatto un problema per lei, anzi, sembra essere una conseguenza diretta del suo vivere una vita regolare. Adesso, infatti, beve molto di più, cerca di evitare di ingozzarsi di cibi spazzatura e, quando succede, cerca di smaltire e di correggere subito i suoi pranzi successivi. La ragazza, però, ci ha tenuto a chiarire che non sta seguendo nessuna dieta particolare, semplicemente si sta tenendo in forma.

Inoltre, a conferma del cambiamento del suo fisico, la protagonista ha mostrato i suoi jeans, i quali ora le vanno larghissimi. Per tale ragione, è costretta ad indossare delle cinture onde evitare di perderli per la strada. Al momento, quindi, Giulia sembra aver ritrovato l’armonia che tanto cercava e questo soprattutto grazie al suo compagno Raselli. I due vivono insieme e sembrano più innamorati che mai, al punto che anche una piccola lontananza di giorni diventa pesante.