Temptation Island Vip: la prima coppia protagonista, l’indiscrezione

Temptation Island Vip: scelta la prima coppia?

Visto il grande successo di Temptation Island, programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino (casa di produzione di Maria De Filippi) da sei anni a questa parte, da due anni va in onda anche la versione vip. La prima edizione di Temptation Island Vip è stata condotta da Simona Ventura poi, con il suo ritorno in Rai, la seconda edizione è stata affidata ad Alessia Marcuzzi.

Nonostante l’emergenza legata al Coronavirus, la produzione sta comunque facendo i casting per l’edizione nip e quella vip sperando che tutto possa tornare presto alla normalità. Ovviamente vedremo un programma un po’ diverso a causa delle restrizioni, ma i due programmi sono stati confermati per l’estate.

Qualche settimana fa si parlava di un cambio, ovvero: a giugno la versione vip e a settembre quella nip. Ora pare che le cose siano tornate alla normalità e che tra qualche settimana vedremo Filippo Bisciglia condurre le coppie nel viaggio dei sentimenti. Tuttavia, pare che la prima coppia vip sia già stata scelta. Ecco qui di seguito di chi si tratta.

Antonella Elia nel cast

TvBlog ha diffuso l’indiscrezione che vuole già nel cast della terza edizione di Temptation Island Vip Antonella Elia con il fidanzato Pietro Delle Piane. Abbiamo seguito la loro relazione al Grande Fratello Vip, vi ricordate? Ad un certo punto, Alfonso Signorini ha mostrato delle foto molto equivoche ad Antonella del suo fidanzato.

Pietro era stato pizzicato in compagnia dell’ex fidanzata Fiore Argento in atteggiamenti molto affettuosi e per questo Antonella Elia aveva pensato di lasciarlo. Ci sono stati un paio di confronti tra di loro nella Casa e quando lei è uscita dal programma ha deciso di continuare la sua relazione con lui.

Al momento dicono che le cose tra loro stanno andando molto bene, che hanno chiarito la situazione e che sono pronti per la convivenza. Se questa dovesse andare bene, se Antonella Elia troverà un suo equilibrio, allora la coppia convolerà a nozze l’anno prossimo. Per essere sicuri al 100% avranno accettato di mettersi alla prova a Temptation Island Vip? Vi piacerebbe vedere questa coppia nel programma?