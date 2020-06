Vittorio Sgarbi vivo per miracolo, incidente al mare (Video)

Vittorio Sgarbi è tra i personaggi più noti della televisione italiana. Celeberrimi i suoi litigi e le sue urla contro, ad esempio, Barbara D’Urso con cui poi si è comunque scusato. Oggi, però, Sgarbi non finisce su tutti i giornali per i suoi modi un po’ sopra le righe di esprimere i propri pensieri. Il noto critico d’arte ferrarese, infatti, ha rischiato seriamente la vita.

Sono stati attimi di immensa paura quelli che Vittorio Sgarbi ha vissuto durante il pomeriggio di ieri 5 giugno 2020. L’uomo, in vacanza sulle coste meridionali dell’Albania, è stato vittima di un gesto inconsulto. Tuffatosi in un mare evidentemente troppo agitato ha rischiato seriamente di annegare. Come sono andati i fatti? Vediamolo.

Vittorio Sgarbi, scomparso tra le onde

Vittorio Sgarbi si stava godendo un po’ di relax in riva al mare quando ha pensato, senza rifletterci troppo, di tuffarsi in acqua per un bel bagno. Mai decisione fu più sbagliata di quella! Il mare, infatti, era molto agitato e le onde abbastanza forti. La figlia di Sgarbi che si trovava nei paraggi lo ha richiamato più volte chiedendogli di non fare il bagno in quella situazione. Appello, però, che è stato del tutto inascoltato.

Vittorio Sgarbi, quindi, si è avvicinato al mare e, incurante del pericolo che stava per correre o, forse, troppo convinto delle sue doti natatorie, si è tuffato tra le acque. Tempo di fare un paio di bracciate ed è accaduto ciò che, a quel punto, era praticamente inevitabile. Sorpreso da alcune onde più alte e dalla violenza del mare, il giornalista è letteralmente scomparso tra i flutti sotto gli occhi della figlia.

Il salvataggio e il comunicato stampa

Qualche istante dopo Vittorio Sgarbi è riemerso ma era chiaro il momento di difficoltà in cui si trovava. La corrente troppo forte, lo spavento che lo assaliva e le onde alte non gli permettevano di tornare a riva. A salvarlo la figlia e un bagnino del resort dove il critico era ospite. Dal momento che un ospite del resort ha girato un video di tutto l’accaduto, Vittorio Sgarbi ha voluto condividere questa terribile esperienza sui social. (Continua dopo il video)

Nel comunicato stampa si legge, tra le altre cose, che il salvataggio è pienamente riuscito e Vittorio Sgarbi è stato riportato a riva. Nella concitazione del momento, però, avrebbe perso in mare i suoi inseparabili occhiali. Poco male! L’importante è essere sopravvisuto a questa tragedia che non dimenticherà mai.