Sara Affi Fella svela se aspetta un maschio o una femmina: l’annuncio sui social

Maschio o femmina? Sara ha svelato se sarà mamma di un bambino o una bambina

Sara Affi Fella diventerà presto mamma

Conoscete tutti Sara Affi Fella, soprattutto per quello che ha combinato a Uomini e Donne. Prima ha affrontato Temptation Island con Nicola Panico, poi ha finto di lasciarlo per diventare tronista. Ha fatto tutto il suo percorso e alla fine ha anche scelto dicendo che “Sara è tutto cuore”. Tuttavia, con la scelta, Luigi Mastorianni, è andata avanti per due settimane, poi, presa dal successo e dai follower, ha lasciato Nicola per Vittorio Parigini, calciatore del Torino.

Ma Nicola, profondamente deluso e arrabbiato, ha svelato ogni cosa e Sara ha dovuto oscurare tutti i suoi profili social e per mesi è sparita. Dopo un po’ è tornata dicendo di aver seguito una terapia, ha chiesto scusa e ha continuato la sua vita di sempre. Inoltre, ha iniziato una relazione con un altro calciatore: Francesco Fedato.

Qualche mese fa l’ex tronista, che è ancora bersagliata da critiche e offese, ha annunciato di aspettare un bambino. Dopo i primi tempi nei quali ci sono stati un po’ di problemi, alla recente visita morfologica è andato tutto bene. Tra poco, dunque, Sara diventerà mamma e ha voluto svelare a tutti se sarà maschio o femmina.

Maschio o femmina?

Sara e Francesco non possono essere più felici in questo periodo. Il riposo ha fatto bene a lei e al bambino, le visite sono andate bene, adesso non rimane che aspettare che il piccolo venga alla luce. Ma sarà maschio o femmina? La coppia ha tenuto l’informazione segreta fino ad esserne completamente sicuri.

Come potete vedere dal suo profilo social, Sara ha organizzato un baby shower per amici e parenti in cui ha svelato che lei e Francesco stanno aspettando un maschietto. La coppia non vede l’ora di accoglierlo, anche se ha già detto che non lo mostrerà sui social per difenderlo dalla cattiveria delle persone.

Infatti, come potete vedere voi stessi dai commenti, le persone continuano a criticare Sara e le sue scelte. In molti non dimenticano che ha preso in giro tutti per avere popolarità e per guadagnare soldi. Voi che cosa ne pensate? Sara sta esagerando o è giusto che continui la sua vita e che la mostri anche pubblicamente come sta facendo?