Elodie Di Patrizi pesantemente insultata in pubblico: “Ti trovo insulsa e inutile” [FOTO]

Elodie Di Patrizi al lavoro nonostante il lockdown

Nonostante il periodo di lockdown che è terminato da pochissimi giorni, la bellissima Elodie non è mai stata ferma. Infatti l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha continuato a lavorare a casa per completare il suo nuovo singolo ‘Guaranà’ che è già uno dei più ascoltati alle radio.

Il brano è decisamente estivo e ha tutti i propositi per diventare una hit come ‘Margarita’, tormentone dei mesi caldi del 2019. In quell’occasione la Di Patrizi conobbe il rapper siciliano Marracash di cui poi si è innamorata. Infatti i due artisti stanno insieme da circa un anno condividendo non solo il lavoro ma anche l’amore.

Vita privata e sentimentale a gonfie vele per la cantante italo-francese

Oltre al nuovo singolo, Elodie è stata impegnata su un altro progetto che l’ha vista come doppiatrice insieme ai colleghi Francesca Michelin e Stash. In pratica la Di Patrizi ha dato la sua voce per il nuovo cartone animato Trolls World Tour. Oltre alla vita professionale anche quella sentimentale va alla grande. Infatti la sua relazione amorosa con Maracash procede bene.

Ricordiamo che i due ragazzi hanno trascorso la quarantena nello steso appartamento. C’è a chi piace e chi no la musica di Elodie, ma questo non giustifica insultarla sui social utilizzando un linguaggio volgare e poco consono al contesto. Ebbene sì, l’ex allieva di Amici che lo scorso febbraio ha partecipato a Sanremo con ‘Andromeda’ è finita anch’essa nella morsa dei leoni da tastiera.

Elodie offesa gratuitamente su Instagram

Nell’ultimo post che Elodie ha condiviso sul suo account Instagram, tra i vari commenti è apparsa una critica al vetriolo: “Ti trovo insulsa e inutile”. Una frase vergognosa e al veleno che sicuramente avranno fatto male alla cantante italo-francese. Sappiano che quest’ultima è una ragazza molto forte, quindi andrà oltre ma ci sono persone che per delle parole del genere possono commettere dei gesti irreparabili.

Di solito l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi riceve sempre dei complimenti non solo per il suo modo di cantare, ma soprattutto per la sua bellezza fisica e le foto sensuali che posta sui social. Stavolta, invece, gli haters si sono spinti oltre. Ecco il commento del detrattore rivolto alla Di Patrizi: