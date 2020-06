Amici Speciali, arrivano i ringraziamenti di Giuseppe Conte per Maria de Filippi

Amici Speciali, Giuseppe Conte invia un messaggio e ringrazia Maria De Filippi per il suo impegno a favore della protezione Civile

Nel corso della puntata finale di Amici Speciali la padrona di casa Maria De Filippi ha ricevuto dei ringraziamenti da parte del premier Giuseppe Conte. Anche se il presidente del consiglio non è stato presente fisicamente in studio per la De Filippi è stato un grande onore. Conte ha infatti inviato un messaggio in cui ha ringraziato la De Filippi per la raccolta fondi per la Protezione Civile.

Il messaggio del premier è stato letto durante la puntata dalla conduttrice che ha gradito moltissimo i ringraziamenti. Come tutti sanno, il programma ha avuto come scopo quello di raccogliere fondi per aiutare la Protezione Civile in questo periodo di emergenza. Durante le puntate scorse sono state devolute in beneficenza mascherine e altro materiale necessario per combattere il coronavirus.

Maria de Filippi durante la puntata ha letto il messaggio

Proprio per il grande impegno che la conduttrice ha messo in campo per aiutare il paese in un momento così difficile Giuseppe Conte ha voluto ringraziarla. E lo ha fatto personalmente, inviando un messaggio alla conduttrice, in cui ha elogiato il suo operato.

Nel messaggio Giuseppe Conte ha anche ringraziato i ragazzi di Amici Speciali per aver messo al servizio della raccolta fondi il loro talento. Il loro contributo è stato encomiabile e tutto il popolo italiano è grato a quanto stanno facendo. Il messaggio conteneva quindi parole molto importanti, che hanno toccato il cuore di tutti i presenti. Come sempre il presidente del consiglio ha usato le parole giuste per far capire quanto è vicino a tutti in questo difficile momento.

La De Filippi ha ringraziato i concorrenti

Il premier durante questa pandemia ha sempre cercato di essere vicino a tutti con i suoi discorsi molto calibrati e toccanti. Durante ogni fase ha lanciato messaggi di speranza e ha cercato di mettere in atto manovre per sollevare il paese. Conte ha dimostrato di voler dirigersi sempre verso i cittadini e di voler essere più vicino a loro.

Non sono mancati anche i ringraziamenti di Maria De Filippi, che ha elogiato i ragazzi per aver preso parte al programma. Sono stati loro a dare il contributo maggiore secondo lei e hanno dimostrato una grande umanità. La De Filippi ha anche lanciato qualche battuta ironica a coloro che non hanno voluto partecipare.