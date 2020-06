Armando Incarnato attacca una dama di Uomini e Donne “l’amore bugiardo”

Arrivano le polemiche di Armando Incarnato sull’amore bugiardo che si vive a Uomini e Donne, su Instagram il cavaliere attacca una dama, si tratta forse di Veronica Ursida?

Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza coronavirus, torna Uomini e Donne e ricominciano le polemiche. A criticare e attaccare stavolta è Armando Incarnato, che parla dell’amore bugiardo che caratterizza il programma. A chi si riferisce il cavaliere?

Su Instagram attacca una dama in particolare, Veronica Ursida. Il cavaliere ha fatto delle rivelazioni sul suo conto, ma tutti ricordano sicuramente che proprio con lei Incarnato ha avuto una relazione burrascosa. Sulle rivelazioni fatte da Armando la Ursida ha negato, ma lui ha detto di essere totalmente certo di quanto dice. Incarnato ha rivelato di essere stato contattato da un ex fidanzato della Ursida, e gli ha detto di avere ancora una storia in corso con la dama.

Armando Incarnato attacca Veronica Ursida

Per la precisione, la Ursida aveva una relazione con questo ex proprio mentre stava con Incarnato. Ecco perché il cavaliere si è scagliato contro l’amore che non è puro, e ha parlato di amore bugiardo. Incarnato pare che non abbia ancora accettato le liti con Veronica, che proprio a causa di questo lo ha messo spesso in cattiva luce.

Adesso per la Ursida vuole andare via dal programma perché sta vivendo una storia con Giovanni Longobardi. Ma le rivelazioni di Incarnato avranno delle ripercussioni? Armando ha accusato proprio lei di avere vissuto un “amore bugiardo”. Su Instagram il cavaliere ha scritto una frase che sembra diretta proprio alla Ursida, Nella frase dice che solo l’amore di cui si è degni può fare parte della vita.

La frase di Incarnato diretta a Veronica

Incaranto continua dicendo che l’amore bugiardo non serve a nulla e che distrugge l’essenza. Per poter pronunciare la parole amore occorrono fiducia, rispetto e sincerità. Incarnato ha postato la frase per rivelare la verità sulla Ursida? E’ dunque vero quello che ha affermato? Dalle sue parole emerge un concetto chiaro dell’amore e sembra che Veronica non conosca questi termini.

Ma queste tuttavia sono solo supposizioni e non vi è certezza che Incarnato si stia riferendo proprio a Veronica. E’ però certo che fra i due ci sia molto rancore, anche se la loro storia è finita da un pezzo. Il cavaliere parla sempre del fatto che Veronica con lui non è stata sincera e che gli ha nascosto molte cose.